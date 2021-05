Einen Urlaub auf Mallorca würden gerade wohl gerne viele Deutsche machen. Immerhin ist es derzeit erlaubt. Allerdings gibt es auch auf der Insel Corona-Auflagen.

Viele Touristen hoffen darauf, dass bald wieder Urlaub auf Mallorca ohne Corona-Maßnahmen möglich ist. Diese Aussagen machen ihnen sicher Hoffnung.

Urlaub auf Mallorca: Derzeit gibt es strenge Auflagen

Aktuell ist zwar eine Reise nach Mallorca möglich, doch auf der Insel musst du dich an strenge Regeln halten. Die Außengastronomie ist nur zwischen 6 und 22.30 Uhr offen – die Innengastronomie gar geschlossen. In Restaurants und Cafés dürfen nicht mehr als vier Personen an einem Tisch sitzen.

Private Treffen mit mehr als sechs Personen sind nicht erlaubt. Zwischen 23 und 6 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Auch die Maskenpflicht besteht weiterhin.

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 896.000 Menschen (Stand 2019)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

Wer also ohne solche Auflagen Urlaub auf Mallorca machen möchte, muss sich noch etwas gedulden. Laut der „Diario de Mallorca“ sorgt jetzt aber immerhin ein Virologe mit seinen Aussagen für Hoffnung.

Urlaub auf Mallorca: Diese Aussichten machen Touristen Hoffnung

Jordi Reina, Leiter der Virologie im Landeskrankenhaus Son Esapses, geht davon aus, dass das Schlimmste überstanden ist und bald sogar die Maskenpflicht gelockert werden könnte. „Wenn alles gut geht, wird es diesen Sommer nicht notwendig sein, im Freien eine Maske zu tragen“, so Reina.

Der seit Wochen niedrige Corona-Inzidenzwert auf Mallorca gebe Anlass zur Hoffnung. „Die Schutzmaßnahmen sind sehr wirkungsvoll, und die vierte Welle hat uns kaum betroffen“, sagt der Virologe weiter. Dank der fortschreitenden Impfungen gehe er davon aus, dass man die Pandemie auch auf der Insel besser in den Griff bekommen werde.

Urlaub auf Mallorca: Derzeit gibt es noch strenge Corona-Maßnahmen auf der Insel. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Agencia EFE

„Das Gesundheitssystem beginnt, aufzuatmen“, so Reina. Er lobte außerdem die Zusammenarbeit mit der balearischen Landesregierung, Des Weiteren äußerte er sich auch für die Anstehende Sommersaison gegenüber der „Diario de Mallorca“ hoffnungsvoll: „Dieser Sommer wird mit Sicherheit besser als der letzte. Ich denke, wir werden im Juli einen Großteil der Bevölkerung geimpft haben. Wenn das bei 50 Prozent der Menschen der Fall ist, können wir den Sommer genießen, dann können Urlauber kommen, unbesorgt an den Strand gehen, und im besten Fall braucht es dann draußen auch keine Maske mehr.“

Das hört sich doch ganz danach an als könnte dieses Jahr noch Urlaub auf Mallorca ohne Einschränkungen möglich sein – eine tolle Aussicht. (gb)