Urlaub auf Mallorca: Düsseldorfer wollten nur frühstücken – dann nimmt der Horror seinen Lauf

Man stelle sich das einmal vor:. Das ganze Jahr freut man sich auf seinen Urlaub auf Mallorca. Sonne, Strand, gute Musik und leckeres Essen. Erholung eben. Doch dann endet die schönste Zeit des Jahres im Schock. So geschehen bei einem Paar aus Düsseldorf.

Thomas und Gudrun hatten sich in einem Drei-Sterne-Restaurant am Ballermann eingemietet. Doch das versprach scheinbar nicht einmal annähernd das, was sich die Düsseldorfer erhofft hatten. Und so endete der Urlaub auf Mallorca im Drama, wie sie dem TV-Sender RTL berichten.

Urlaub auf Mallorca: Düsseldorfern fällt die Decke buchstäblich auf den Kopf

Während die beiden nämlich beim gemütlichen Frühstück saßen, fiel ihnen buchstäblich die Decke auf den Kopf. „Sie war ganz erschrocken in dem Moment und sagte nur, da kommen ganz viele Steine auf dich herunter“, schildert Thomas den Horror-Moment am Morgen. Bilder zeigen dicke Betonbrocken auf dem Boden, Stühle und Tische sind staubbedeckt, Teile der Deckenverkleidung hängen herab. Wir haben gerade angefangen zu frühstücken, als ich das Gefühl hatte, jemand wäre auf meinen Rücken gefallen“, schildert Thomas den Moment des Deckenbruchs. Und weiter: „Ich guckte nach hinten und das Erste, was ich sah, war ein riesiges Loch in der Decke.“

Doch damit nicht genug der Mängel. „Wir haben schon bei der Anreise gemerkt, dass in dem Hotel das eine oder andere oder faul sein könnte. Wir haben ein riesiges Loch im Boden entdeckt, wo man in den Keller schauen konnte“, erklärt Thomas weitere Mängel.

Ein Wasserschaden sei schuld

Doch wie konnte es dazu kommen? Schuld sei eine Baufirma, heißt es vom Hotel auf RTL-Nachfrage. Die Decke sei aufgrund eines Wasserschadens eingestürzt. Zudem seien die Schäden mittlerweile ausgebessert.

RTL-Recherchen jedoch ergeben, dass dem wohl nicht so sei. Und die Urlauber: Die bekamen ein neues Zimmer, dürfen nun im Nachbarhotel frühstücken und drei Tage länger bleiben.