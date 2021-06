Urlaub auf Mallorca: Trotz Corona-Lockerungen! Diese Regelungen solltest du beachten – sonst wird es teuer

Sangria literweise aus Eimern schlürfen – dieses Bild vom Ballermann auf Mallorca war schon vor Corona abgeschrieben. 2019 machten die Behörden dem Sauftourismus im Urlaub auf Mallorca einen Strich durch die Rechnung. Und nun warnen sie erneut.

An der Playa de Palma soll es gesittet zugehen. Das ist in der Corona-Pandemie nun auf Mallorca umso wichtiger, damit die Inzidenz weiter niedrig bleibt – derzeit liegt sie unter 20. Wie die „Mallorca Zeitung“ nun berichtet, habe der Sprecher der Balearen-Regierung Iago Negueruela ein Verbot deutlich gemacht.

Urlaub auf Mallorca: Diese Regel wird auch bei Corona-Lockerungen nicht aufgehoben

Wenn du dich beim Alkohol trinken nicht an die Regeln hältst, kann es ganz schön teuer werden. Trinkgelage am Strand und auf Plätzen seien demnach weiterhin verboten. Die Benimmregeln aus dem Frühjahr 2019 gelten also immer noch.

Urlaub auf Mallorca: Eine bestimmte Sache soll auch bei Corona-Lockerungen weiterhin verboten bleiben.

Wie in den USA dürfen Urlauber und Einheimische dort keinen Alkohol öffentlich trinken. Auch der Verkauf von Händlern am Strand ist verboten. Zudem dürfen ab Mitternacht Supermärkte keine alkoholhaltigen Getränke mehr verkaufen.

Das ist Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 896.000 Menschen (Stand 2019)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

Auch der Bürgermeister von Palma de Mallorce kündigte laut „Mallorca Zeitung“ „hohe Bußgelder“ für Trinkgelage an. Einen Preis nannte er dabei nicht.

Seit Montag können sich Urlauber, die nach Mallorca reisen wollen, freuen. Denn ab sofort brauchen sie für die Einreise keinen PCR-Test mehr. Welche Regeln nun gelten, erfährst du hier >>> (js)