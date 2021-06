Urlaub auf Mallorca: Achtung! DIESE strengen Regeln gelten jetzt an der Playa

Palma de Mallorca. Urlaub auf Mallorca? Das ist jetzt zwar wieder möglich, doch auf der deutschen Lieblingsinsel gelten trotz niedriger Inzidenz-Werte weiterhin strenge Regeln. Die Regierung der Balearen führt dabei eine Doppelstrategie. Nicht alle Teile der beliebten Urlaubsinsel werden gleichbehandelt.

Denn auf den Partymeilen in Playa de Palma und in Magaluf dürfen weniger Menschen im Urlaub auf Mallorca gemeinsam zusammen im Restaurant sitzen als an anderen Orten der Insel, berichtete die „Mallorca Zeitung“.

Die große Sause bleibt erst einmal aus: Nur vier Personen dürfen an einem Tisch zusammensitzen, unabhängig ob drinnen oder draußen.

Urlaub auf Mallorca: Zehn Personen im Außenbereich

Anders ist es an Orten, an denen weniger gefeiert wird: Wer nicht an den Partystränden unterwegs ist, darf im Außenbereich mit zehn Personen an einem Tisch sitzen, in Innenräumen sind es immerhin noch sechs.

Mit der Doppelstrategie passt sich die balearische Regierung an die Regelungen des Festlandes an, behält sich aber vor, in den Partyzonen strenger zu regulieren. Zuvor hatte das Oberste Spanische Gericht einen Teil der strengen Regeln für die Balearen für ungültig erklärt.

Die Regelungen treten am Freitag, 4. Juni, in Kraft. (evo)