Urlaub auf Mallorca: Konkurrenz für Bierkönig und Megapark – HIER soll eine neue Disco entstehen

Den Urlaub auf Mallorca hauptsächlich im Bierkönig und Megapark verbringen? Für viele Partytouristen ist das Realität, doch den Insel-Oberen schon länger ein Dorn im Auge. Noch vor Beginn der Corona-Pandemie verordneten sie den traditionellen Riesen-Discos an der Playa de Palma Einschränkungen

Einige davon könnten auch in Zukunft bleiben und den Urlaub auf Mallorca verändern. Eine neue Disco will mit einem neuen Konzept allerdings ein Schlupfloch in den Regelungen ausnutzen. Darüber berichtet die „Mallorca-Zeitung“.

Urlaub auf Mallorca: Neue Disco kommt! Hier könnte alles anders werden

Urlaub auf Mallorca: Der Ballermann soll nächstes Jahr eine neue Disco bekommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Für den neuen Partyspaß am Ballermann wollen gleich zwei alte Bekannte sorgen. Einer von ihnen ist Schlagersänger Stefan Stürmer. Wegen Streitigkeiten um einen Altvertrag darf der zurzeit weder im Megapark, noch im Bierkönig auftreten. Der schlimmste Alptraum eines jeden Partysängers!

Deswegen will Stürmer jetzt Nägel mit Köpfen machen. Schon in der kommenden Saison will er seinen eigenen Club an der Playa de Palma aufmachen. Arbeitstitel: „Stürmer Arena – by Münchner Kindl“.

-------------------------------------

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 923.000 Menschen (Stand 2020)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

-------------------------------------

+++ Urlaub in Spanien: Sex-Ärger im Inselparadies! DIESES Problem wird immer größer +++

An dieser Stelle kommt die zweite alte Bekannte ins Spiel. Es handelt sich um Gerlinde Weininger, die sich schon seit Jahrzehnten als Gastronomin an der Playa de Palma verdingt. Ihr gehört die Restaurantkette „Münchner Kindl“. Ein Lokal für das gemeinsame Projekt hat die Investorin schon gefunden: das ehemalige Klimbim unter dem Deutschen Eck in der Bierstraße.

Weininger und Stürmer wollen dort einen Partytempel auf die Beine stellen, der sich von der angestammten Konkurrenz unterscheidet. Anstelle von Großraumdisco soll der „Stürmer“ nur rund 500 Partywütigen eine Tanzfläche bieten.

Urlaub auf Mallorca: Der Megapark an einem sonnigen Tag. Foto: IMAGO / Eibner

Urlaub auf Mallorca: Kleinere Disco hat Riesen-Vorteil

Ein entscheidender Vorteil gegenüber Megapark und Bierkönig. Denn so fällt das kleinere Lokal nicht unter die Regeln, denen sich die Großen unterordnen müssen.

-------------------------------------

Mehr Themen:

Camping: Frau hört nachts Geräusche – vor dem Zelt entdeckt sie dann etwas Furchterregendes

Mallorca: Polizei verhaftet zwei bekannte TV-Moderatoren – DAS sollen sie auf der Insel getrieben haben

Urlaub auf Mallorca: Katastrophen-Wetter in Touristenparadies – droht nach Hagelhorror jetzt DAS?

-------------------------------------

Sollte die Pandemielage es zulassen, könnte im „Stürmer“ in der kommenden Saison also Schlagerhits für Stimmung sorgen. Die „Mallorca-Zeitung“ geht sogar davon aus, dass sich das Lokal zur „dritten Baller-Macht an der Playa“ mausern könnte. (vh)