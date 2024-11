Urlaub auf dem Campingplatz: Es war anders versprochen – jetzt rollen SIE doch in Massen an

Viele Touristen verbringen ihren Urlaub lieber auf dem Campingplatz statt in einem Hotel. An der Nordsee herrscht zwischen Einheimischen und Campern eine echte Hass-Liebe.

Auf der einen Seite spülen die Touristen, die ihren Urlaub auf dem Campingplatz verbringen, ordentlich Geld in die Kassen. Auf der anderen Seite bringen sie reichlich Unruhe mit. Jetzt, wo der Winter ansteht, dürfte es doch vorbei sein mit dem Massen-Campingtourismus – oder etwa doch nicht?

+++Urlaub auf dem Campingplatz: Absolutes No-Go – aber viele Gäste können es nicht sein lassen+++

Urlaub auf dem Campingplatz ist so beliebt wie nie!

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, gibt es keine Ruhe nach dem Sturm. Zwar sinkt die Gäste-Anzahl nach der Saison an der Nordsee, doch bei den Camping-Fans sieht das alles ganz anders aus.

Die Übernachtungen auf deutschen Camping-Plätzen sind seit der Corona-Pandemie rapide nach oben gegangen. Knapp 36 Millionen Gäste waren allein in diesem Jahr auf deutschen Campingplätzen. 2003 waren es noch knapp über 23 Millionen. Einen neuen Höchstwert erreichte die Gästeanzahl allerdings schon 2023 mit über 42 Millionen Urlaubern.

Auch interessant für dich: Urlaub mit dem Campingwagen: Plötzliche Preis-Explosion! Wer soll das noch bezahlen?

Urlaub auf dem Campingplatz: Diese Plätze stehen jetzt besonders im Fokus

2024 stehen Neuharlingersiel und Norddeich besonders im Fokus. Neuharlingersiel lockt unter anderem mit großen Hafenfesten und mit dem bekanntesten und größten Ganzjahrescampingplatz. „Nordsee-Camping Neurharlingersiel“ lockt zusätzlich mit Fährverbindung nach Spiekeroog, Winterwanderungen, Vogel- und Tierbeobachtungen und Spezial-Preisen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Beim zentralen Wohnmobilstellplatz am Großparkplatz Dörper Weg in Norddeich sind Strom, Wasser und Entsorgungstationen für 100 Fahrzeuge nutzbar, in unmittelbarer Nähe gibt es die Dampfbäder und das Erlebnisbad „Ocean Wave“ zum Aufwärmen.

Wo einer der größten Campingplätze Deutschlands lockt, das erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Hier geht es zum Artikel>>>