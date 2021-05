Nach Rügen ist Usedom die zweitgrößte Insel Deutschlands. Die Insel an der Pommerschen Bucht hat 76.500 Einwohner. Sie ist zum Großteil Deutsch, jedoch ist auch ein Teil im Osten von ihr bereits polnisch. Gelegen an der Ostsee ist sie ein absoluter Touristenmagnet.

Urlaub an der Ostsee: Usedom-Touristen platzt der Kragen – „Alles unverständlich“

Großer Ärger beim Urlaub an der Ostsee! Für einige Touristen auf Usedom läuft die Reise leider nicht wie gewünscht...

Nach ihrem Urlaub auf der Ostsee-Insel Usedom haben einige ihrem Frust auf Facebook Luft verschafft. Unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet davon.

Der Urlaub an der Ostsee sorgt für Ärger. Foto: IMAGO / Rolf Zöllner

Urlaub an der Ostsee: Usedom-Touristen maßlos verärgert

Urlaub auf der Ferieninsel Usedom ist vorerst nur für Bewohner aus Mecklenburg-Vorpommern möglich. Viele Touristen, die eigentlich einen Aufenthalt dort für den Sommer geplant hatten, wurden von den jüngsten Ankündigungen des Landes sehr enttäuscht.

Das ist Usedom:

Insel in der Ostsee

Befindet sich im äußersten Nordosten von Deutschland

Die Insel hat zwei Grenzübergänge nach Polen

Usedom ist die zweitgrößte Insel Deutschlands

Die größte Stadt auf der Insel ist Swinemünde (Polnische Seite)

Urlaub an der Ostsee: Einige Touristen sind wegen einer Tatsache maßlos verärgert! Foto: picture alliance/dpa/Stefan Sauer

Der Grund: Die Inseln Usedom und Rügen sowie der Rest des Landes dürfen noch bis zum 7. Juni keine Gäste empfangen. Eine schrittweise Lockerung kommt erst bald – und dann dürfen zunächst auch nur Bewohner aus dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern anreisen. Übernachtungstourismus von außerhalb soll ab dem 14. Juni wieder möglich sein.

Urlaub an der Ostsee: Einigen Touristen ist auf Facebook der Kragen geplatzt! Foto: IMAGO / Leo

Urlaub an der Ostsee: Touristen sind sauer

Und das löst bei einigen Touristen großen Unmut aus! Eine Frau schreibt wütend: "Alles unverständlich. Bei diesem geringen Inzidenzwert! Campingplatz wurde auch abgesagt. Die armen Gastronomen hätten das Geschäft dringend gebraucht.“

Sie kritisieren auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für das Vorgehen. Diese und noch einige weitere Reaktionen enttäuschter Touristen findest du auf „MOIN.de“. Hier >>> kommst du zu dem Artikel. (cf)

Urlaub an der Ostsee: Statt Entspannung gab es bei einigen Menschen Wut. Foto: Stefan Sauer / dpa-Zentralbild

Urlaub an der Ostsee: Dieses Verhalten sorgt außerdem für Wut

Das Verhalten einiger Urlauber hat jetzt außerdem für Wut gesorgt. Abreisende Touristen haben Unerfreuliches hinterlassen. Erfahre hier mehr >>>

Urlaub an der Ostsee: Einige Touristen auf Usedom sind wegen einer Tatsache sehr wütend. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto / Uwe Koch

Urlaub an der Ostsee: Frau mit NRW-Kennzeichen erlebt schlimmes

Was einer Frau aus Usedom mit NRW-Kennzeichen schlimmes wiederfahren ist,

