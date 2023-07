Urlaub an der Ostsee: Mach‘ lieber einen Bogen drum – hier will gerade keiner mehr übernachten

Geht es um den eigenen Urlaub, kann man schon mal Erwartungen haben. Immerhin ist vor allem der Sommerurlaub für viele Reisende die einzige Möglichkeit, um endlich mal abzuschalten. Geeignet für die kleine Auszeit zwischendurch ist da ein Urlaub an der Ostsee.

Bitter nur, wenn es dann ausgerechnet die Unterkunft ist, durch die der Urlaub an der Ostsee alles andere als erholsam wird. Wie unser Partnerportal Moin.de berichtet, sorgt jetzt ein Hotel auf Rügen für enttäuschte Urlauber.

Urlaub an der Ostsee: Rügen-Hotel will mit „DDR-Charme“ glänzen

So kreativ wie sein Name ist anscheinend auch das Innenleben vom „Rügen-Hotel“ in Sassnitz. Mit Blick aufs Wasser, oder Weitsicht auf Sassnitz, will das 1969 eröffnete Hotel bei seinen Gästen punkten. Es gehöre zu einer beliebten Adresse für Rügen-Urlauber, heißt es auf der Website des Betreibers.

Außerdem ist hier die Rede vom „ehemaligen DDR-Charme“. Doch genau der kann bei den Gästen anscheinend nicht mehr zünden, wie Moin.de berichtet.

Urlauber sind von Rügen-Hotel alles andere als begeistert

Die besten Zeiten des Hotels lägen in der Vergangenheit, heißt es von einem Urlauber. Schön gehe anders, so eine Frau. Für sie sei das Hotel eher ein „Schandfleck“. Einheimische und Urlauber können mit dem nach eigenen Angaben „imposanten Haus“ heutzutage anscheinend nur noch wenig anfangen.

Zugegebenermaßen, der Betonklotz wirkt optisch ein bisschen aus der Zeit gefallen und erinnert eher an Plattenbau als an Entspannungsort. Dafür soll der Blick von drinnen nach draußen „einmalig, atemberaubend“ sein. So zumindest steht es auf der Website des Hotels.

Geht es um die Lage, könnte das Etablissement aber wohl kaum besser gelegen sein. Immerhin ist der Stadthafen Sassnitz in unmittelbarer Nähe und auch das ein oder andere Ausflugsziel ist nicht weit entfernt. Was der Inhaber des Hotels zu der Kritik sagt, erfährst du bei unserem Partnerportal Moin.de.