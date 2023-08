Urlaub an der Ostsee: Urlauber außer sich vor Wut – Situation an der Küste ist „absoluter Wahnsinn“

Wer einen Urlaub an der Ostsee plant, der muss jetzt ganz stark sein – zumindest diejenigen, die planen, den hohen Norden mit dem Auto zu bereisen. Die Situation an der Küste kocht aktuell über.

Ein Urlaub an der Ostsee verbinden die meisten in erster Linie mit Entspannung. Touristen wollen ihre Seele baumeln lassen und den Alltagstress hinter sich lassen – doch nach dem Parken dürfte der Puls bei vielen Urlaubern mächtig in die Höhe gehen…

Urlaub an der Ostsee: Frau beschwert sich über hohe Parkkosten

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, gibt es aktuell Parkplatz-Zoff an der Ostsee. So parkte zum Beispiel eine Frau ihren Wagen auf einem Parkplatz in Ahrenshoop an der Ostsee. Als sie eine Münze nach der anderen in die Parkuhr steckte, staunte sie nicht schlecht. Auf dem öffentlichen Parkplatz am Grenzweg kostet das Abstellen eines Autos ab drei Stunden Parkdauer insgesamt 15 Euro! 24 Stunden darf man dort dann stehen. Die günstigeren Preise (2 Euro für eine Stunde, 4 Euro für zwei Stunden) sind da aber vorbei.

In einer Facebook-Gruppe ließ die Autofahrerin ihren Frust jetzt freien Lauf. „Die Parkplatz-Gebühren sind ja der absolute Wahnsinn“, polterte sie drauflos. Mit dieser Aussage löste sie eine heftige Diskussion aus.

Auch HIER greifst du für das Parken tief in die Tasche

Einige Facebook-User zeigen Verständnis für den Wut-Ausbruch der Frau. „Deshalb fahre ich nie im Sommer an die deutsche Ostsee.“ Eine weitere Person schrieb: „Hier geht es doch von Anfang an nur darum, den Urlaubern das Geld aus der Tasche zu ziehen.“

Im benachbarten Ostseebad Prerow können Autofahrer zwei verschiedene Tagestickets ziehen. Zone 1 befindet sich in der Nähe des Strands und kostet 12 Euro. Zone 2 ist weiter vom Strand entfernt und kostet 8 Euro. Wie weitere Ostsee-Urlauber dazu stehen, liest du im Artikel bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Hier geht es zu dem Artikel.