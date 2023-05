Urlaub an der Nordsee: Dieser Ort verändert das Leben dieser Reisenden für immer

Dieser Urlaub an der Nordsee bescherte einem Paar einen ganz besonderen Moment. Cari und Marius kommen aus Mannheim. Sie verbringen seit vielen Jahren ihre Ferien auf Sylt. Dann kam der Tag am Strand, der ihr Leben für immer veränderte.

Das Pärchen ist seit 2017 zusammen und macht seitdem jedes Jahr im Mai Urlaub an der Nordsee, genauer auf Sylt. „Ich habe mich sofort in die Insel verliebt“, erzählt Cari gegenüber unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Vor rund drei Jahren erlebten die beiden schließlich einen unvergesslichen Tag am Strand.

Schnitzeljagd beim Urlaub an der Nordsee

Alles begann am 1. Juni 2020. Marius‘ Neffe forderte Cari dazu auf, zu dem Lieblingsstrandkorb der beiden zu gehen. „Da sollte etwas auf mich warten. Unser Lieblingsstrandkorb war in diesem Urlaub der mit der Nummer 400, weil der damals so perfekt zum Sonnenuntergang stand“, sagt Cari.

Also machte sie sich auf dem Weg zu ihrem Lieblingsstrandkorb. Und dort angekommen, fand sie eine kleine Prosecco-Flasche vor. Dazu der Hinweis, dass jetzt eine Schnitzeljagd beginne. Der nachfolgende Hinweis führte sie schließlich zu einem Hochsitz der nahegelegenen Rettungsschwimmer. Dort fand sie dann eine Rose und weitere Hinweise.

Heiratsantrag auf Sylt

„Ich sollte zu dem Strandkorb, der die ‚geradeste 1000er-Zahl an diesem Strandabschnitt‘ hat, gehen“, erzählt Cari. Als sie den Strandkorb endlich fand, sah sie Marius im Strandkorb 3000 sitzen – ausgestattet mit einem kleinen Leuchtturmlicht und ihrem Lieblingswein. „Marius machte mir dann einen Heiratsantrag! Zum Song ‚Hello‘ von Lionel Richie“, berichtet Cari weiterhin.

