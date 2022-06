Was sind die Unterschiede zwischen Nord- und Ostsee?

Nordsee vs. Ostsee: Das unterscheidet beide voneinander

Urlaub an der Nordsee: Punks verwüsten Sylt – jetzt wollen sie noch einen draufsetzen

Weil Sylt befürchtete, dass wegen des 9-Euro-Tickets zu viele Menschen für einen Urlaub an der Nordsee zu ihnen gelockt werden könnten, kam es zu einer Art selbsterfüllender Prophezeiung! Um den gut betuchten Inselbewohnern und Stamm-Touristen eins auszuwischen, stürmten unzählige Störenfriede die Insel.

Doch von wegen Urlaub an der Nordsee! Stattdessen hieß das Motto wohl eher Krawall und Remmidemmi. Jetzt wird das gesamte Ausmaß der Randale deutlich. Doch damit nicht genug, denn wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, kam bereits die nächste Kampfansage.

Urlaub an der Nordsee: Party-Meute stellt Sylt auf den Kopf – nächste Kampfansage!

Lärm, Müll und Wildcamper in der Fußgängerzone – damit mussten sich die Menschen auf Sylt in den letzten Tagen herumschlagen. Schuld ist, so heißt es, das 9-Euro-Ticket. Mit dem Schnäppchen-Abo können Bahnreisende mittlerweile problemlos verreisen – zumindest, wenn sie Zeit und nerven haben.

Ein Gruppe Punks feiert in der Fußgängerzone von Westerland auf Sylt. Durch die Einführung des 9-Euro-Tickets haben sich die traditionell hohen Touristenzahlen an Pfingsten noch einmal erhöht. Foto: Foto: Axel Heimken/dpa

Und genau das hat eine Viezahl von Punks und anderen Rabauken getan. Ihr erklärtes Ziel: „Bonzen von den Stränden fegen – Sylt in Schutt und Asche legen.“ Genau dazu hatte die Punkband „Alarmsignal“ via Social Media im Rahmen der sogenannten „Chaostage Sylt 2022“ aufgerufen – angeblich zwar nur als Scherz, doch der zündete!

Urlaub an der Nordsee: Nach Party-Punk-Invasion – jetzt droht Sylt die nächste Katastrophe

Jetzt folgt der nächste Streich, denn auf Twitter lädt nun eine Aktivistengruppe dazu ein, für ein zweiwöchiges Protestcamp auf die Insel zu kommen. Die Organisatoren wollen damit nach eigener Aussage „ein Zeichen gegen soziale Ungerechtigkeit“ setzten.

Die Aktion soll vom 1. bis 14. August auf „der Insel der Reichen und Schönen“ stattfinden, heißt es weiter.

Was genau hinter der Aktion steckt und wie die Menschen darauf reagieren, erfährst du bei MOIN.DE! (alp)