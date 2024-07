Urlaub am Bodensee: Nervige Plage vertreibt Touristen – auch Einheimische leiden

Wer einen Urlaub am Bodensee plant, der ist in der Regel gut mit dem Wichtigsten ausgestattet, um die Reise auch vollumfänglich genießen zu können. Ganz oben auf der Liste stehen meist jede Menge Sonnenschutz und Après-Sun-Crème, sollte die Sonne mal doch zu viel Kraft haben. Wer besonders gut vorbereitet sein möchte, der packt auch schon mal eine kleine Reiseapotheke ein, um sich für alle Eventualitäten abzudecken.

Mit diesem Phänomen, das momentan in der Urlaubsregion im Alpenvorland die Touristen und Einheimischen auf Trab hält, hätte jedoch zu Beginn der Urlaubssaison noch keiner gerechnet.

Urlaub am Bodensee: DAS solltest du dabei haben

Ein Urlaub am Bodensee verbinden die meisten Menschen mit gutem Wetter, regelmäßigen Abkühlungen im kühlen Nass und leckerem Essen. Nach einem erholsamen Tag an der frischen Luft geht es für viele unter die Dusche, um sich fürs Essengehen fertig zu machen. Gut gesättigt fällt der ein oder andere anschließend müde ins Bett. Statt entspannt schlafen zu können, hält viele Urlauber jedoch derzeit eine tückische Plage auf Trab.

Die Rede ist von unzähligen Mücken, die am Bodensee ihr Unwesen treiben. Besonders nachts surren die Insekten um die Menschen herum und warten auf den idealen Moment, um zuzustechen. Durch das feuchte und schwüle Wetter fühlen sich die Mücken an dem 63 km langen See besonders heimisch und rauben den Urlaubern den Schlaf. Ganz zum Nachsehen der Einheimischen, wie sich jetzt herausstellt. „Durch (…) das Hochwasser mit einem Pegel von über fünf Metern und nun auch noch die Mückenplage haben wir einen extremen Rückgang bei den Besucherzahlen“, erklärt der Betriebsleiter des Bads, der „Schwäbischen“ gegenüber „VOL.AT“.

In diesem Fall gilt: Gut vorbereitet ist halb gewonnen. Wer sich auf das Mückenproblem vorbereitet und neben ausreichend Sonnenschutz auch jede Menge Mückenspray mitbringt, der ist bereits in großem Maß gegen die lästigen Blutsauger gewappnet. Zuhause bleiben und den Urlaub am Bodensee ausfallen lassen, ist schließlich auch keine Lösung.