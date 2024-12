Weihnachten steht an, und ganz Deutschland feiert besinnliche Feiertage. Doch feiern eigentlich die vielen Türken in Deutschland auch das „Fest der Liebe“? Immerhin bilden Türkeistämmige nach wie vor die größte Gruppe der Migrantenherkunft.

Laut Statistischem Bundesamt lebten 2019 rund 4,3 Millionen von ihnen hier, etwa 2,8 Millionen mit einem deutschen Pass. Wie verbringen sie die Weihnachtsfeiertage? Feiern sie überhaupt? Und wenn ja, wie? „Unter Deutschen“ klärt auf!

„Unter Deutschen“: Feiern Türken in Deutschland eigentlich Weihnachten?

Man sollte meinen, dass die Türken in Deutschland, die überwiegend Muslime sind, Weihnachten nicht feiern. Doch so einfach ist es nicht. Denn oft sieht man auch bei Türken in Deutschland geschmückte Tannenbäume und viele Geschenke. Es wird zwar nicht die Geburt Christi gefeiert, doch viele Türken feiern bereits das neue Jahr.

In der Türkei werden beispielsweise viele Geschäfte und Straßen geschmückt. Es gibt dort sogar richtige Weihnachtsmärkte. Sogar im arabischen Katar sieht man Weihnachtsschmuck, Lichterketten und Christbaumkugeln.

Mehr Folgen von „Unter Deutschen“:

Folge uns auf Social Media und verpasse keine Episode!

>> Unter Deutschen auf Facebook

>> Unter Deutschen auf Instagram

>> Unter Deutschen auf TikTok