Die EM 2024 in Deutschland läuft bereits auf Hochtouren, und viele Deutsch-Türken freuen sich, dass die Türkei mit einem 3:1-Sieg gegen Georgien ins Turnier startete. Doch ein Geschmäckle bleibt: Viele türkische Anhänger pfiffen in Dortmund die georgische Nationalhymne und die gegnerischen Spieler bei jedem Ballkontakt aus.

Es hagelte Kritik an diesem Verhalten und es stellt sich die Frage: Sind Türkei-Fans bei dieser EM respektlos? Oder gehört das dazu, wenn ein Stadion in „türkischer Hand“ ist? Bis heute bilden Türkeistämmige die größte Gruppe der Migranten in Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt lebten 2019 rund 4,3 Millionen von ihnen hier, etwa 2,8 Millionen mit einem deutschen Pass.

„Unter Deutschen“: Gegnerische Hymne ausgepfiffen! Sind Türkei-Fans bei der EM respektlos?

Viele Deutsch-Türken, über die „Unter Deutschen“ berichtet, haben von klein auf einen türkischen Lieblingsklub, sind fanatisch – auch, wenn es um die Nationalmannschaft geht. In der EM-Spezial-Ausgabe diskutieren DER-WESTEN-Sportredakteur Daniel Sobolewski und „Unter Deutschen“-Host Metin Gülmen über das Verhalten der Türken in Dortmund. Sobolewski zieht dabei eine klare Grenze, wo Unterstützung für die eigene Mannschaft aufhört und Respektlosigkeit und Unfairness beginnt – der ganze Talk im Video!

Weitere Folgen von „Unter Deutschen“:

Folge „Unter Deutschen“ auf Social Media und verpasse keine Episode!

>> Unter Deutschen auf Facebook

>> Unter Deutschen auf Instagram

>> Unter Deutschen auf TikTok