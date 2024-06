„Unter Deutschen“: Deutschland im Achtelfinale – zieht die Türkei gegen Portugal nach? „Wer hätte das gedacht?!“

Die EM 2024 in Deutschland ist in vollem Gange, und Deutschland steht bereits als Achtelfinalist fest. Viele Deutsch-Türken freuen sich auch, dass die Türkei mit einem 3:1-Sieg gegen Georgien ins Turnier startete. Jetzt stellt sich die Frage: Wird Deutschland mit Kapitän (und Deutsch-Türke) İlkay Gündoğan auch Gruppensieger? Und kann die Türkei der DFB-Elf folgen und gegen Portugal am Samstag (22. Juni) das Achtelfinale perfekt machen?

Bis heute bilden Türkeistämmige die größte Gruppe der Migranten in Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt lebten 2019 rund 4,3 Millionen von ihnen hier, etwa 2,8 Millionen mit einem deutschen Pass. Viele Deutsch-Türken, über die „Unter Deutschen“ berichtet, haben von klein auf einen türkischen Lieblingsklub, sind fanatisch – auch, wenn es um die Nationalmannschaft geht.

„Unter Deutschen“: Deutschland im Achtelfinale – zieht die Türkei gegen Portugal nach?

In der zweiten EM-Spezial-Ausgabe diskutieren FUNKE-Sportredakteur Daniel Sobolewski und „Unter Deutschen“-Host Metin Gülmen über die bisherigen Partien „ihrer“ Mannschaften. Sobolewski traut der Türkei noch einiges zu – der ganze Talk im Video!

