Tupperware vor dem Aus? Traurige Nachricht versetzt Kunden in Schockstarre

Tupperware hat die Aufbewahrung von Lebensmitteln weltweit geprägt. Die Kult-Marke ist bekannt für ihre bunten Küchendosen aus Kunststoff mit luftdichtem Verschluss. In den 1950er-Jahren waren diese sicheren Behälter eine echte Revolution. Auch der Vertrieb war eine kleine Sensation – die sogenannten „Tupperware-Partys“, bei denen die Produkte an Bekannte und Freunde verkauft wurden, sind sicher noch vielen in Erinnerung. Es gibt kaum jemanden, der nicht jemanden kennt, der eine Schublade voller Tupperware hat.

Heute gibt es die auslaufsicheren Kunststoffboxen in jedem Discounter, meist deutlich günstiger als das Original. Obwohl Tupperware nach wie vor als langlebig und hochwertig gilt, entscheiden sich viele für die billigere Alternative. Diese Entwicklung hat Folgen für das Unternehmen.

Tupperware: Kult-Marke vor dem Aus?

Seit Jahren kämpft Tupperware mit sinkender Nachfrage. In den letzten Quartalen gingen die Umsätze zurück. Noch in dieser Woche könnte Tupperware Gläubigerschutz beantragen, berichtete die Agentur „Bloomberg“ am Montag. Dem Bericht zufolge laufen bereits langwierige Verhandlungen zwischen Tupperware und seinen Kreditgebern über den Umgang mit Schulden in Höhe von mehr als 700 Millionen Dollar. Die Vorbereitungen für den Insolvenzvertrag seien bereits im Gange.

Die Nachricht dürfte für viele nicht neu sein. Bereits im vergangenen Jahr drohte das Aus, doch die Kreditgeber gaben dem US-Unternehmen noch Zeit, wie „Finanzen.net“ berichtete. Doch nach Bekanntwerden der Nachricht brach die Aktie des Unternehmens an der Börse massiv ein. Die Anleger reagierten entsetzt, die Aktie fiel um satte 57,51 Prozent.

Jahrelang galt Tupperware als der Gigant unter den Frischhaltedosen. Doch die Konkurrenz wurde über die Jahre immer härter und auch die damals so beliebten Tupper-Partys sind heute keine Innovation mehr. Das Unternehmen hat sich auf Anfrage der Medien bislang nicht zu der bevorstehenden Insolvenz geäußert.