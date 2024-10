Terror-Anschlag erschüttert Türkei: Tote und Verletzte in Ankara

Erschütternde und beängstigende Bilder aus der Türkei gehen um die Welt. Ein Terror-Anschlag, so heißt es in offiziellen Verlautbarungen, hat die Hauptstadt Ankara erschüttert.

Ersten Angaben zufolge sind Tote und Verletzte zu beklagen. Die Polizei ist im Großeinsatz.

Ankara (Türkei): Innenminister berichtet über Tote und Verletzte

Bei einem Anschlag am Stadtrand von Ankara (Türkei) hat es Regierungsangaben zufolge am Mittwochnachmittag (23. Oktober) „Tote und Verletzte“ gegeben. Der Terror-Anschlag sei vor dem Hauptquartier der türkischen Verteidigungsindustrie, dem Sitz von Turkish Aerospace Industries (Tusas), verübt worden, teilte Innenminister Ali Yerlikaya im Onlinedienst X mit. Eine konkrete Opferzahl nannte er nicht, wohl aber, dass unter den Getöteten auch Soldaten seien. Türkische Medien sprachen am Nachmittag von drei Todesopfern und fünf Verletzten.

Der türkische Sender „NTV“ berichtete, es gebe eine Geiselnahme. Medienberichten zufolge fuhren zahlreiche Rettungswagen zum Ort des Anschlags. Auf Fernsehbildern waren große Rauchwolken vor dem Eingang des Unternehmens Tusas zu sehen. Demnach ereignete sich gegen 16 Uhr Ortszeit eine Explosion. Unbestätigten Angaben zufolge explodierte ein Taxi. Es seien auch Schüsse zu hören gewesen. TV-Sender zeigen Videos und Fotos, auf denen schwer bewaffnete Angreifer zu erkennen sind.

Evakuierung bei Rüstungsunternehmen

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu kam es auf dem Gelände des Rüstungsunternehmens zu Evakuierungen. Mitarbeiter wurden demnach in Bunkern in Sicherheit gebracht. Die Umgebung sei abgesperrt worden. Tusas beschäftigt in Ankara (Türkei) etwa 10.000 Menschen.

Das Unternehmen ist Entwickler und Produzent von Luft- und Raumfahrtsystemen wie Kampfflugzeugen und Drohnen. Es hat unter anderem die Prototypen des türkischen Kampfflugzeuges Kaan mitentwickelt.

In der Türkei findet in dieser Woche eine wichtige Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtmesse statt. Der Verteidigungssektor macht fast 80 Prozent der türkischen Exportleistung aus. Im Jahr 2023 exportierte das Land Verteidigungsgüter im Wert von 10,2 Milliarden Dollar (9,5 Milliarden Euro).

