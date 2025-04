Erdbeben in Istanbul: Aufnahmen zeigen das ganze Ausmaß – „Oh Gott“

Großer Schreck in der Türkei! Am Mittwoch (23. April) hat ein Erdbeben die Weltmetropole Istanbul erschüttert. Einmal ist die Türkei von einem schweren Erdbeben betroffen worden.

Eine Reihe von Erdbeben in Istanbul haben für Schrecken gesorgt. Laut dem Katastrophendienst „Afad“ hatte das bisher heftigste Beben eine Stärke von 6,2. In der Türkei brach kurzzeitig Angst aus – unglaubliche Bilder zeigen die bitteren Szenen in der Stadt.

Erbeben in Istanbul: Erschütternde Videos im Netz

Gegen 13 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ) brach die Erbebenwelle aus. In der Folge verließen viele Menschen ihre Häuser, flüchteten auf die Straßen und versuchten sich gegenseitig zu helfen. Kurzzeitig herrschte die Angst, dass das Erdbeben verheerende Auswirkungen haben könnte.

Bislang gibt es jedoch keine Informationen oder Zahlen möglicher Opfer. Nach vorläufigen Angaben der Behörden gab es keine Schäden. Es scheint, dass die Menschen in der Metropole Glück gehabt haben. Das Epizentrum soll vor dem Küstenort Silivri im Marmara-Meer gewesen sein. Innenministers Ali Yerlikaya erklärte auf X, dass das Beben auch in den umliegenden Provinzen zu spüren war.

Auf X kursieren seitdem zahlreiche Videos, die die Ausmaße des Erdbebens zeigen. Eine Aufnahme zeigt eine Wohnung, die enorme Erschütterungen ausgesetzt war. Lampen und Regale wackeln, einige Gegenstände fallen gar aus den Schränken und zerschmettern auf dem Boden. Auf anderen Videos ist zu sehen, wie die Menschen voller Angst auf die Straße rennen und sich umschauen, ob andere Hilfe brauchen. „Oh Gott, wir sind in Gedanken bei Euch“, schreibt ein User auf X.

Großraum Istanbul ist stark erdbebengefährdet

Ob gar noch weitere Erdbeben folgen, ist noch nicht ganz klar. Laut des türkischen Städtebauministers Murat Kurum gelten 1,5 Millionen Wohnungen und Gewerbeeinheiten als erdbebengefährdet. Die Gefahr ist also nicht ganz gebannt und alle Menschen werden weiter wachsam bleiben müssen.

Einmal mehr ist die Türkei also von einem schweren Erdbeben getroffen worden. Gott sei Dank sind die Bewohner in dieser Region – Stand jetzt – vergleichsweise glimpflich davon gekommen.