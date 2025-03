Tonies sind plötzlich kleines Vermögen wert – diese Figuren bringen bis zu 100 Euro ein

Biene Maja, das Sandmännchen, Disney-Figuren oder beliebte Charaktere aus bekannten Hörspielen – die Welt der Tonie-Figuren ist schier unendlich! Kein Wunder, dass sie seit ihrer Einführung im Jahr 2016 ein absoluter Hit sind und sich in so vielen Kinderzimmern einen festen Platz erobert haben.

Doch es sind nicht nur die Kleinen, die von den bunten Figuren begeistert sind – auch Sammler schwärmen für die kleinen Hörspiel-Wunder. Denn einige Tonies sind echte Raritäten und können heute ein kleines Vermögen einbringen. Hast du vielleicht auch einen dieser Schätze zu Hause?

Tonies: Hörbuch-Figuren sind ein Vermögen wert

Für alle, die die Tonies noch nicht kennen: Es handelt sich dabei um kleine Figuren, die mit speziellen Inhalten verknüpft sind. Jeder Tonie stellt ein Hörspiel, Musik, Gute-Nacht-Geschichten oder sogar kindgerechte Lerninhalte dar. Dabei ist das Sortiment im Laufe der Jahre immer größer geworden, und auch die Beliebtheit der kleinen Figuren ist rasant gestiegen.

Was viele nicht wissen: Der Wert der Tonie-Figuren wird stark von ihrer Verfügbarkeit und Beliebtheit beeinflusst. Besonders gefragt sind jene, die nicht mehr produziert werden oder in limitierten Editionen erschienen sind. Und genau diese Seltenheit lässt die Preise in die Höhe schießen.

Sammler sind laut „karlsruhe-insider.de“ bereit, tief in die Tasche zu greifen, um ihre Kollektion zu vervollständigen oder ein seltenes Stück zu ergattern.

Ranking: Die fünf wertvollsten Tonie-Figuren

Falls du also gerade eine Figur aussortieren möchtest oder dein Kind keine Lust mehr auf die kleinen Tonies hat, solltest du unbedingt den aktuellen Wert checken – es könnte sich lohnen! Hier sind die fünf wertvollsten Tonie-Figuren, die echte Sammler-Schätze sind:

Tonie „Räuber Ratte“ : Diese Figur ist bei Fans besonders begehrt, weil sie nicht mehr als neue Figur erhältlich ist. Auch wenn sie gebraucht ist, wird sie auf eBay Kleinanzeigen noch für rund 30 Euro angeboten. Neu im Verkauf kann sie sogar bis zu 100 Euro einbringen.

: Diese Figur ist bei Fans besonders begehrt, weil sie nicht mehr als neue Figur erhältlich ist. Auch wenn sie gebraucht ist, wird sie auf eBay Kleinanzeigen noch für rund 30 Euro angeboten. Neu im Verkauf kann sie sogar bis zu 100 Euro einbringen. Drachenfigur „Zogg“ : Der orangefarbene Drachen ist ein echter Klassiker und wird für bis zu 100 Euro gehandelt, besonders wenn er noch originalverpackt ist. Gebrauchte Exemplare können noch immer rund 50 Euro erzielen.

: Der orangefarbene Drachen ist ein echter Klassiker und wird für bis zu 100 Euro gehandelt, besonders wenn er noch originalverpackt ist. Gebrauchte Exemplare können noch immer rund 50 Euro erzielen. Die Tonie-Figuren der drei ???-Kids: Ein echtes Kult-Produkt für Eltern, die die drei ???-Kids schon aus ihrer eigenen Kindheit kennen. Diese Figuren, besonders die von Justus und Peter, werden auf Online-Marktplätzen für bis zu 100 Euro gehandelt.

Limitierter Kreativ-Tonie mit dem „E“: Kreativ-Tonies, die mit eigenen Audioinhalten bespielt werden können, sind ohnehin beliebt, aber diese limitierte Version – die mit dem „E“ auf dem Bauch – ist besonders wertvoll. Sie wird für bis zu 130 Euro gehandelt und war nur in einer speziellen Auflage erhältlich.

Kreativ-Tonies, die mit eigenen Audioinhalten bespielt werden können, sind ohnehin beliebt, aber diese limitierte Version – die mit dem „E“ auf dem Bauch – ist besonders wertvoll. Sie wird für bis zu 130 Euro gehandelt und war nur in einer speziellen Auflage erhältlich. Der Grüffelo und das Grüffelo Kind: Diese beiden Tonie-Figuren sind bei Sammlern extrem gefragt, da sie nicht mehr nachproduziert werden. Auf eBay wird der Grüffelo bereits für bis zu 100 Euro verkauft. Als Set kosten die beiden sogar bis zu 200 Euro.

Wer hätte gedacht, dass die kleinen Hörspielfiguren aus den Kinderzimmern so wertvoll sein können? Also, schau mal nach, ob sich nicht auch in deiner Sammlung ein kleiner Schatz versteckt!