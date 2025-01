Gefährliche Tierseuche treibt ihr Unwesen – für Zoo-Besucher ist es hier nicht mehr zu übersehen

Vor allem Landwirte hat eine gefährliche Tierseuche in Deutschland alarmiert. Nachdem es bereits konkrete Fälle der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Brandenburg gab, wie unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ berichtet, werden auch in anderen Bundesländern bereits Maßnahmen ergriffen, um einen Ausbruch zu verhindern.

Ein deutscher Zoo hat jetzt bereits drastische Konsequenzen auf seinem Gelände gezogen. Viele Besucher dürften sich hier über neue Regeln und Änderungen wundern. Doch den Betreibern bleibt keine Wahl, wollen sie das Schlimmste verhindern.

Tierseuche hat in deutschem Zoo Konsequenzen

Die Lage im Zoo Erfurt ist derzeit angespannt. Nachdem die Meldung zur Maul- und Klauenseuche aus Brandenburg publik wurde, erarbeiteten die Betreiber in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt und anderen zoologischen Einrichtungen einen Tierseuchenplan, um einen Ausbruch in dem Thüringer Tierpark zu verhindern.

+++ Pest-Variante breitet sich in Deutschland aus: Die Folgen sind deutlich zu sehen +++

Im Zoo Erfurt hat der Schutz der Tiere derzeit höchste Priorität. Man wolle mit „Schnelligkeit und Präzision“ auf die aktuelle Bedrohungslage reagieren. Laut „Karlsruhe Insider“ fordert bereits ein Schild vor dem Eingang die Besucher dazu auf, ihren Trip in den Zoo Erfurt zu verschieben, sollten sie vor kurzem in Brandenburg gewesen sein. Denn so wolle man das Risiko für die tierischen Bewohner minimieren. Das ist aber nicht die einzige Maßnahme in Thüringen.

Besucher vermissen Futterboxen

Besucher fallen auch im Park sofort die Änderungen auf. So wurden an zentralen Stellen wie an den Kassen, vor dem Streichelzoo oder dem Elefantengehege plötzlich Matten ausgelegt. Dabei soll es sich um sogenannte Seuchenmatten handeln, die dafür sorgen, dass keine Krankheitserreger über Schuhsohlen eingeschleppt und im Zoo Erfurt verteilt werden. Außerdem wurden Futterboxen, an denen Besucher normalerweise Hirsche Füttern konnten, abgebaut. Auch steht im Raum, den Streichelzoo in Kürze vorbeugend zu schließen.

Diese Themen könnten dich jetzt außerdem interessieren:



Sollte der Härtefall eintreten und sich Tiere trotz aller Vorsichtsmaßnahmen mit dem gefährlichen Virus anstecken, so würde dem Zoo Erfurt keine andere Wahl bleiben, als diesen kurzfristig komplett zu schließen. Tierfans sollten sich vor ihrem Besuch tagesaktuell informieren.

Die Maul- und Klauenseuche ist vor allem für Paarhufer wie Rinder und Schweine, aber auch etwa Elefanten extrem ansteckend und gefährlich. Appetitlosigkeit, Lahmheit, Fieber und Schmerzen zählen bei der Tierseuche zu den Symptomen. Vor allem bei jungen Tieren kann sie sogar tödlich enden. Für den Menschen ist die MKS ungefährlich.