Tierpark auf Mallorca: Besucher werden deutlich – „Leider eine große Enttäuschung“

Wer nicht gerade den ganzen Tag am Strand verbringen will, der kann auf Mallorca durchaus auf Entdeckungstour gehen. Da wär beispielsweise der Tierpark „Safari Mallorca“, der sich in Porto Cristo befindet. Vor allem für Familien mit Kleinkindern ist der Zoo ein beliebtes Ausflugsziel.

Im Netz schwärmen nicht wenige Besucher von dem Tierpark auf Mallorca und empfehlen ihn weiter. Doch es gibt auch zahlreiche negative Bewertungen, die einen hellhörig werden lassen. Unsere Redaktion hat sich vor Ort umgeschaut und sich ein eigenes Bild von dem Zoo gemacht.

Tierpark auf Mallorca: Besucher werden deutlich

Mit 3,6 Sternen aus 4.570 Google-Bewertungen kommt der Safari-Zoo in Porto Cristo eher mäßig gut weg. Viele Besucher schreiben, dass sich der Ausflug vor allem mit Kindern lohnt und sie dort einen schönen Tag verbringen konnten. Doch es werden auch kritische Stimmen laut. So schreibt ein Urlauber beispielsweise: „Ganz nett gemacht, den Kindern hat es gefallen. Hier und da aber sehr schmutzig und renovierungsbedürftig.“

Ein anderer kommentiert: „Der Besuch im Safari Zoo Mallorca war leider eine große Enttäuschung. Die Anlage wirkt insgesamt sehr lieblos und vernachlässigt.“ Weiter noch: „Der Safari Zoo in Mallorca bietet eine interessante Möglichkeit, Tiere aus nächster Nähe zu beobachten. Besonders auffällig ist das große Gehege, durch das Besucher mit einem kleinen Safari-Zug gefahren werden. Leider wirkt dieses Gehege sehr kahl und wüstenähnlich, was dem Erlebnis etwas an Attraktivität nimmt.“ Was ist an der Kritik dran? Unsere Redaktion hat sich das Ganze mal vor Ort angeschaut.

Tierpark auf Mallorca: Kritik berechtigt?

Alles in einem war unser Besuch im Tierpark auf Mallorca rundum gelungen. Unser Highlight: der Safari-Bus, der einen durch ein offenes Areal mit Tieren fährt. So nah sind wir Affen, Zebras und Antilopen selten gekommen. Vor allem die Affen, die auf den Bus gesprungen sind, sorgten bei den Besuchern für gute Laune.

Der Gang durch den hinteren Teil des Zoos war ebenfalls spannend. Wie auch in Deutschland klären Infotafeln über die jeweiligen Tiere auf. Neben einem großen Außenbereich gibt es auch ein Reptilienhaus, in dem viele Gehege jedoch leer waren.

Unser Fazit: Der Zoo könnte in der Tat etwas modernisiert werden. Bei unserem Besuch haben wir die ein oder andere Baustelle entdeckt, die darauf hinweisen, dass an neuen Attraktionen gearbeitet wird. In Sachen Sauberkeit ist uns nichts Negatives aufgefallen. Sowohl das Gelände als auch die sanitären Anlagen waren sauber.