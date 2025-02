Tier aus deutschem Zoo ausgebrochen! Pflegerin: „Habe nicht mehr viel Hoffnung“

Wo ist Elchkuh Olga? Das Tier war vor rund zwei Monaten aus einem Zoo in Brandenburg ausbüxt und ist seitdem verschollen.

Eigentlich sollte man meinen, dass ein Tier mit der Statur von Olga (knapp zwei Meter groß und 200 Kilogramm schwer) nicht einfach so verschwinden kann. Doch Olga fehlt jetzt schon so lange im Wildpark Schorfheide, dass sich dessen Chefin Imke Heyter langsam aber sicher damit abfindet, die Elchkuh nicht mehr wiederzusehen.

Tier aus Zoo seit zwei Monaten vermisst

Vor knapp zwei Monaten hat sich die Elchkuh Olga vom Wildpark Schorfheide in Groß Schönebeck (Brandenburg) aus dem Staub gemacht, wie Chefin Imke Heyter erklärt. Seitdem ist das Tier in freier Wildbahn unterwegs, wurde wohl zuletzt Ende Januar gesichtet.

„Ich habe nicht mehr viel Hoffnung, dass wir sie noch finden“, so Olgas Besitzerin Heyter. Sorgen um die Elchkuh macht sie sich aber nicht, hat Olga in der freien Wildbahn Brandenburgs doch „sehr, sehr hohe Überlebenschancen“. Schließlich gebe es dort „tolle Biotope mit reichlich Nahrung“. In einem dichteren Siedlungsraum bestehen mehr Gefahren für das Tier. „Besser hier als in Bottrop“, meint Imke Heyter.

„Elche haben Tarnkappen“

Dass Olga sich trotz ihrer Größe so gut verstecken kann, ist auch für die Expertin nicht normal. „Elche haben Tarnkappen“, so der Versuch einer Erklärung. Den wenigen Sichtungen ihrer Elchkuh ist Heyter immer nachgegangen und wird das auch in Zukunft tun.

Tatsächlich war Olga erst Mitte Dezember 2024 in den Wildpark Schorfheide eingezogen, hielt es dort aber offenbar nicht lange aus. Nach nur 17 Stunden sprang die Elchkuh über die Zäune der Parkanlage. Seitdem streift sie in freier Wildbahn umher. Vor dem Umzug nach Brandenburg lebte das Tier übrigens in einem Safaripark in Dänemark.