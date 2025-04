Nach Start von Thermomix 7 – Kundin traut ihren Augen nicht, als sie ihr Modell einschaltet

Endlich ist der Tag gekommen, auf den viele Thermomix-Fans seit Wochen gewartet haben: Das neuste Modell TM7 geht offiziell in den Verkauf, die ersten Geräte werden ab sofort an Vorbesteller und Thermomix-Repräsentanten ausgeliefert.

Für viele Thermomix-Nutzer eröffnet sich mit dem neuen Modell auch eine neue Welt. Doch auch eine Frau, die noch den Vorgänger TM6 nutzt, erlebte jetzt ihr blaues Wunder.

Thermomix 7-Überraschung auf alten Geräten

Die einen lieben ihn und wollen nicht mehr ohne, die anderen finden ihn überflüssig und überteuert. Der Thermomix von Vorwerk sorgt nicht erst mit dem neuen Modell TM7 für Furore. Mit knapp 1.600 Euro ist das neuste Küchengerät auch kein Schnäppchen – das tut dem Hype jedoch keinen Abbruch.

Es gibt allerdings auch Vorwerk-Kunden, die sich nach wie vor mit ihrem älteren Modell zufriedengeben. Obwohl der Thermomix 6 bereits 2019 erschienen ist, leistet er vielen Hobbyküchen noch gute Dienste. Eine Frau nutzte erst am Sonntag (6. April), einen Tag vor Start des Thermomix 7, das Vorgängermodell und erlebte eine Überraschung. Plötzlich war etwas anders, wie sie in einer Thermomix-Facebook-Gruppe erzählt.

„Hallo zusammen, hab gestern am TM6 gekocht“, schreibt sie am Montag (7. April) in dem Beitrag. „Plötzlich wurde am Display ein Werbespot vom TM7 eingeblendet. Hab mich ziemlich erschrocken. War das bei euch auch schon?“ Normalerweise werden auf dem Display über die Cookidoo-App nur Rezepte angezeigt.

Thermomix-Werbung sorgt für Wirbel

Tatsächlich ist die überraschende Werbung auf dem TM6 kein Einzelfall gewesen. Eine Frau erklärt zwar, dass der Werbeclip im Cookidoo nur durch Anklicken abgespielt würde – eine andere Thermomix-Nutzerin wurde von der Werbung aber ebenfalls überrascht.

„Nein, bei mir ging das Werbevideo auch von alleine los. Hab mich auch ziemlich erschrocken, weil es sehr laut war. Das war mitten unter dem Kochen. Dann hab ich’s weggedrückt und irgendwann ging es dann wieder von alleine los. Ist etwa zwei bis drei Wochen her“, berichtet sie in den Kommentaren. Ob Vorwerk mit dem überraschenden Kniff wohl auch noch die treuen TM6-Nutzer von dem neuen Modell überzeugen möchte?