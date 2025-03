Thermomix-Kundin steht nach Kochen vor Desaster – „Qualitätsmangel“

Wer einen Thermomix besitzt, nutzt in der Küche in der Regel kaum noch etwas anderes, wenn es nicht sein muss. Egal ob Suppen, Eintöpfe, Kuchen oder sogar Marmelade – das Küchengerät von Vorwerk bietet viele Möglichkeiten und sogar eigene Rezepte, um sich kulinarisch auszuleben.

Eine Frau wollte mit ihrem Thermomix jetzt tatsächlich leckere Erdbeerkonfitüre herstellen – und musste danach feststellen, dass ihr Gerät nicht mehr benutzbar war. Schnell wird klar: Das Thermomix-Problem scheint kein Einzelfall zu sein.

Thermomix nach Nutzung „angeschmort“

In einer Facebook-Gruppe für Thermomix-Nutzer schildert die Frau ihre Entdeckung. Nachdem sie Erdbeerkonfitüre mit dem Küchengerät hergestellt hatte, konnte sie „den Fuß kaum vom Topf abdrehen“. Als es ihr schließlich gelungen war, traute sie ihren Augen nicht: Das Verbindungsstück war deutlich in Mitleidenschaft gezogen, „sieht so angeschmort aus“. Ein Foto unterstreicht das Desaster. „Hat irgendjemand eine Idee, wie so etwas passieren kann?“, fragt sie die anderen Thermomix-Profis auf Facebook.

Schnell wird klar, dass ihre Erfahrung kein Einzelfall ist. „Hab ich auch schon gehabt“, schreibt eine Frau. „Hatte das Gleiche auch. Unerklärlich“, stimmt eine andere zu. „Krass“, finden das zwei weitere Kommentatorinnen. „Da würde ich die Firma Vorwerk anschreiben. Das ist ja ein Qualitätsmangel“, stellt eine Frau richtig fest.

Eine Erklärung für den Vorfall hat dagegen niemand – doch es gibt trotzdem gute Nachrichten.

Thermomix-Problem: Vorwerk reagiert sofort

So scheint es offenbar kein Problem zu sein, den angeschmorten Fuß von Vorwerk ersetzt zu bekommen. „Hab eine E-Mail mit einem Foto an Vorwerk geschickt und dann sofort einen neuen Fuß bekommen“, erklärt eine Thermomix-Nutzerin. Auch eine andere hat „anstandslos einen neuen Fuß erhalten“.

Statt sich lange über den Vorfall aufzuregen, macht die Thermomix-Kundin auch genau das und nimmt Kontakt zu ihrer Beraterin auf – in der Hoffnung, ebenfalls schnell ein Ersatzteil zu bekommen.