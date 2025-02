Neuer Thermomix kommt – beunruhigende Nachricht macht die Runde

Darauf haben viele gewartet! Vorwerk hat am Freitag (14. Februar) endlich den neuen Thermomix vorgestellt. Der TM7 soll unter anderem mit einem ganz neuen Design um die Ecke kommen. Doch das ist längst nicht alles.

Denn gleichzeitig macht eine beunruhigende Nachricht die Runde. Thermomix-Fans sollten jetzt genau aufpassen.

Neuer Thermomix kommt – doch prompt folgt eine böse Nachricht

Er ist ein echtes Kultprodukt für die Küche: der Thermomix. Den Klassiker der Unternehmensgruppe Vorwerk aus Wuppertal gibt es in Deutschland bereits seit den 1980er-Jahren. Natürlich wurde er bei jedem neuen Modell weiter modernisiert. Nun hat das Unternehmen das neueste Gerät, den Thermomix TM7 vorgestellt, der offiziell ab dem 7. April 2025 erhältlich ist. Fans können das praktische Küchengerät ab jetzt aber schon vorbestellen.

Das könnte dich auch interessieren: ++ Vox: Tim Mälzer verflucht den Thermomix – „Drecks-Kackgerät“ ++

Neben die Vorfreude auf das neue Modell, das diesmal in einem modernen Schwarz daherkommt, mischen sich zudem aber auch ungute Nachrichten. Denn es soll ein Datenleck geben, wie „BR24“ berichtet. Hierbei sollen die Daten von Millionen von Nutzern geklaut worden sein. Selbst die Verbraucherzentrale spricht eine Warnung aus.

Diese Kunden sind betroffen

In mehreren Ländern sollen Rezept-Foren rund um den Thermomix gehackt worden sein. In Deutschland geht es speziell um die Website „rezeptwelt.de“. Die Verbraucherzentrale berichtet, dass sensible Daten der Verbraucher wie Name, Wohnort, E-Mail-Adresse und Co. abgegriffen wurden und nun im Darknet umherschwirren. Wichtig dabei zu wissen: Der Thermomix selbst sowie Cookidoo und andere Vorwerk-Services sind von dem Leak nicht betroffen, wie Vorwerk unserer Redaktion bestätigte. Es geht allein um die Website „rezeptwelt.de“.

Weitere News liest du hier:

Der Hersteller soll die gefährliche Lücke inzwischen zwar geschlossen und alle Betroffenen informiert haben, doch Vorsicht ist weiterhin geboten. Die Verbraucher sollten in nächster Zeit bei ungewöhnlichen E-Mails, SMS, Briefen oder Anrufen besonders auf der Hut sein. Zudem rät die Verbraucherzentrale sicherheitshalber alle Passwörter zu ändern.

Auch Sparkassen-Kunden müssen immer wieder vor Phishing-Attacken gewarnt werden, wie in diesem Fall.