Thermomix will neue TM7-Funktionen zeigen – Kunden stößt es übel auf! „Frechheit“

Seit Anfang April ist der neue Thermomix auf dem Markt. Bereits im Vorfeld hat der TM7 für viel Furore gesorgt – sei es mit seinem Aussehen oder den ganzen Anpassungen an Abos wie unter anderem der Rezepte-Plattform Cookidoo.

Auch jetzt reißt der Hype um das Multi-Küchengerät des Wuppertaler Unternehmens Vorwerk nicht ab. Aufgrund des Ansturms warten zwar teilweise noch viele auf ihren TM7, doch das scheint sich zu lohnen. Denn Thermomix zeigt seinen Kunden immer mehr neue Features, die die neue Maschine kann. Doch ein paar von ihnen stößt das übel auf – aber warum?

Thermomix-Kunde ist außer sich

Auf Facebook teilt Thermomix ein Video, in dem viele neue Funktionen des TM7 erklärt werden. Doch nicht alle finden dieses Video so toll. Ein User lässt nämlich so richtig Dampf ab. Grund: Offenbar kann er nicht mehr auf alle Rezepte zugreifen. „Frechheit! Dass selbst Besitzer eines teuren TM6 plötzlich Rezepte gesperrt bekommen, die angeblich für den TM7 entwickelt wurden – obwohl der TM6 technisch identisch kocht – ist inakzeptabel“, schreibt der Thermomix-Besitzer ziemlich erbost.

Auch interessant: Thermomix: Kunden in großer Sorge – jetzt spricht Vorwerk Klartext

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Weiter fügt er hinzu: „Schon beim TM5, dem aufgrund fehlender Anbrat-Funktion fälschlicherweise Rezepte vorenthalten wurden (als ob man nicht einfach einen Herd nutzen könnte!), zeigte sich diese kundenunfreundliche Praxis“, lässt der Nutzer im Netz seiner Wut freien Lauf. Er könne einfach nicht nachvollziehen, warum auf einmal alle Funktionen nur noch im Abo möglich seien.

Mehr zum Thema Thermomix:

Ein weiterer User verteidigt jedoch das Vorgehen von Thermomix. „Das wird von Vorwerk offen kommuniziert, jeder so wie er mag“, lautet sein Fazit trocken. Und tatsächlich: Bereits vor wenigen Wochen erklärte eine Pressesprecherin gegenüber DER WESTEN, dass sich nur wenig ändere (wir berichteten). „Diejenigen Kundinnen und Kunden, die sich aktuell in einem Cookidoo-Jahres-Abo für 36 Euro befinden (ohne ‚Meine Kreationen‘ und ohne ‚Portionen anpassen‘) müssen auf ein 60-Euro-Jahres-Abo upgraden, um ihren neuen TM7 vollumfänglich nutzen zu können“, hieß es ausführlich.