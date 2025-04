Thermomix-Kundin kann Abo nicht mehr nutzen – das sollten auch andere dringend wissen

Der Thermomix des Wuppertaler Unternehmens Vorwerk ist seit Jahren aus vielen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Neben den vielen Funktionen ist das Multifunktionsgerät aber auch besonders wegen der Vielzahl an Rezepten so beliebt. Für nicht besonders kreative Hobby-Köche eine zusätzlich große Erleichterung.

Bereits am 7. April bringt Vorwerk ein neues Gerät auf den Markt – den TM7. Doch mit der neuen Küchenmaschine machen sich Kunden nun Sorgen über mögliche Veränderungen für ihre älteren Modelle. Eine Kundin beklagt sogar, dass sie nicht mehr in das Rezepte-Portal von Thermomix reinkommt. Was hat es damit auf sich?

Thermomix-Rezepte nicht mehr nutzbar?

In einem Facebook-Forum äußert sich eine Thermomix-Kundin verwundert darüber, dass sie nicht mehr ihr Cookidoo-Abo nutzen kann. „Ich habe Cookidoo schon seit zwei Jahren. […] Warum ist das so? Die Erhöhung des Beitrags ist ja nur für Neukunden, habe ich gelesen“, schreibt sie im Netz. Vom Kundendienst habe sie bis dato noch keine Rückmeldung erhalten. DER WESTEN hat da mal bei Thermomix direkt nachgefragt.

„Wenn sich eine Kundin oder ein Kunde nicht mehr auf Cookidoo anmelden kann, hat das erstmal gar nichts damit zu tun, ob und wie viel sie oder er zahlt. Die Ursachen können vielfältig sein. Ohne den Einzelfall zu kennen, ist das deshalb wirklich schwierig zu beantworten“, erklärt eine Sprecherin gegenüber DER WESTEN. Für Bestandskunden habe sich des Weiteren nichts geändert – auch liege es nicht an den neuen Preisen für das Cookidoo-Abo.

TM7 bringt Veränderungen

Doch treten sonstige Änderungen für Bestandskunden auf, wo bald der TM7 zu kaufen ist? „Allgemein nicht. Es gibt zwei Kundengruppen, für die sich etwas ändern wird, aber auch nur dann, wenn sie einen Thermomix TM7 erwerben werden“, heißt es in der Stellungnahme gegenüber DER WESTEN weiter.

Die Sprecherin geht aber noch weiter ins Detail: „Diejenigen Kundinnen und Kunden, die sich aktuell in einem Cookidoo-Jahres-Abo für 36 Euro befinden (ohne „Meine Kreationen“ und ohne „Portionen anpassen“) müssen auf ein 60-Euro-Jahres-Abo upgraden, um ihren neuen TM7 vollumfänglich nutzen zu können.“ Auch ist es wichtig, dass die Kunden, die bisher noch nie eine Zahlart hinterlegt haben, im Rahmen der Aktivierung des Probe-Abos auf dem Thermomix TM7 nun eine Zahlart hinterlegen.