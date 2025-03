Lidl: Thermomix-Alternative jetzt noch günstiger – das kann der „Monsieur Cuisine“

Der Thermomix ist bei vielen Hobbyköchen ziemlich beliebt. Er sorgt dafür, dass Besitzer beim Kochen ordentlich Zeit sparen. Das liegt vor allem an der Multifunktionalität des Gerätes, durch die mehrere Kochschritte gleichzeitig durchgeführt werden. Eine günstigere Alternative bietet Lidl jetzt mit dem „Monsieur Cuisine“ an.

Wer sich mit dem Thermomix befasst, merkt schnell: Das Küchengerät ist ganz schön teuer. Das neue Modell „TM7″kostet beispielsweise 1.549 Euro. Das kann und will sich wohl nicht jeder leisten. Doch wie teuer ist „Monsieur Cuisine“ im Vergleich?

Lidl bietet mit „Monsieur Cuisine“ günstige Thermomix-Alternative

Der „Silvercrest Monsieur Cuisine Smart SKMS 1200 A1“ ist bei Lidl aktuell im Angebot. Er kostet dort nur noch 449 Euro anstatt 499 Euro (Stand: 24. März). Kunden sparen jetzt also 10 Prozent extra. Im Vergleich zum neuen Thermomix ist es sogar eine Ersparnis von etwa 71 Prozent.

Für Sparfüchse könnte es sich also durchaus lohnen, den „Monsieur Cuisine“ von Lidl anstelle eines Thermomix zu kaufen. Doch was kann das Küchengerät eigentlich alles?

Das kann „Monsieur Cuisine“ alles

Lidl bezeichnet das Küchengerät als „echtes Multitalent“. Das Gerät bietet Automatikprogramme für Kneten, Dampfgaren, Anbraten, Zubereitung von Smoothies, Pürieren, Reinigung, Eierkochen, Fermentieren, Slow Cooking und Sous-vide an. Zudem hat „Monsieur Cuisine“ eine integrierte Waage, kann einen Timer stellen und eine Einkaufsliste erstellen.

Zudem bietet „Monsieur Cuisine“ über 600 verschiedene Rezepte für Nutzer an, die sie auf dem 8-Zoll-Display angezeigt bekommen. Die ausgewählten Rezepte können dann in verschiedenen Portionsgrößen zubereitet werden. Mit der Sprachsteuerung über Google Assistant können außerdem Befehle an die Maschine weitergegeben werden. Das Gerät kann also einige Dinge, die der Thermomix auch kann. Ob das Gerät genauso gut ist, wie das neue Modell von Thermomix, das ab dem 7. April herauskommt, bleibt abzuwarten. Vergleicht man allerdings das alte Modell, bietet der Thermomix schon einige Vorzüge.

Lidl: Hier gibt es Unterschiede zum Thermomix

Wie das Preisvergleichportal „Idealo“ berichtet, hat der Thermomix „TM6“ beispielsweise 1500 Watt, während der bei dem „Silvercrest Monsieur Cuisine Smart SKMS 1200 A1“ im Vergleich eine Leistung von 1200 Watt hat. Auch die Geschwindigkeitsstufen unterscheiden sich. Der Thermomix hat 21, während das günstigere Modell von Lidl nur 10 hat. Zudem bietet der Thermomix eine zusätzliche Funktion: Er kann Ice-Crushen. Positiv sticht der „Monsieur Cuisine“ hingegen bei der Füllmenge heraus: Er bietet 3 Liter an, während es beim alten Thermomix nur 2,2 Liter sind.