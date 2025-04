Thermomix-Fans kommen ins Grübeln, als sie DAS über den TM7 erfahren – „Sind ausgerastet“

Seit 2019 ist der Thermomix TM6 auf dem Markt. Die Küchenmaschine hat sich inzwischen 7,6 Millionen Mal verkauft, wurde über die Jahre hinweg kontinuierlich weiterentwickelt. Sie ist also längst kein veralteter Elektroschrott – und doch geht Hersteller Vorwerk jetzt einen großen Schritt.

Das Unternehmen aus Wuppertal bringt ein Nachfolgemodell, den Thermomix TM7, auf den Markt (Verkaufsbeginn 7. April). „Die Fans sind ausgerastet bei der Ankündigung“, weiß der renommierte Verbraucherschützer Ron Perduss. Was er über die neueste Küchenmaschine zu berichten hat, dürfte dann aber doch viele Nutzer ins Grübeln bringen.

Thermomix: Was man vor dem TM7-Kauf wissen muss

Rühren, mischen, kneten, zerkleinern, wiegen, erwärmen, kochen, dünsten – es gibt fast nichts, was der Thermomix nicht kann. Egal, ob es sich um den TM6 oder den neuen TM7 handelt. Doch warum sollte man sich das neue Modell zulegen? Und muss man es überhaupt tun? Mit dieser Frage sollten sich nicht nur eingefleischte Thermomix-Fans beschäftigen, sondern auch jeder, der sich grundsätzlich für eine Küchenmaschine interessiert. Ron Perduss hat dazu ein paar nützliche Denkanstöße parat.

„Stylischer, schöner, schneller – wir kennen das ja von den Smartphones, die auch jedes Jahr immer besser werden. Aber was taugt der neue Thermomix TM7?“, fragt Perduss. Das Display ist jetzt größer, ähnelt einem iPad. Beim Motor ist es Vorwerk gelungen, die Lautstärke zu senken. In die Schüssel passen jetzt auch Spaghetti und Spargel, ohne dass die Zutaten halbiert werden müssen. Und künftig sollen dank Künstlicher Intelligenz (KI) weitere Funktionen hinzukommen, verspricht Vorwerk. Doch lohnt sich die Investition von rund 1550 Euro?

Ist die Lidl-Küchenmaschine eine echte Alternative?

Verbraucherschützer Perduss animiert Koch-Enthusiasten dazu, über den Tellerrand zu schauen. So landete bei einem Produkt-Test nicht etwa der Thermomix auf Platz 1, sondern ein ähnlich teures Markengerät. Und dann gibt es da noch die beliebte Küchenmaschine „Silvercrest Monsieur Cuisine“ von Lidl, die für ein Drittel des Preises zu haben ist, aber nicht in allen Belangen an die Top-Geräte heranreicht (>>> hier die Einzelheiten). Einzelheiten, einen differenzierten Vergleich und das Fazit von Ron Perduss liefert dir das Video aus unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“, das in diesem Artikel eingebettet ist.

Unterdessen diskutieren Thermomix-Fans bereits fleißig in den sozialen Medien darüber, was der neue TM7 bietet – und warum sie trotz der Verbesserungen (noch) nicht zugreifen (>>> hier mehr dazu in einem separaten Artikel).

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, im Urlaubshotel oder im Supermarkt.