Thermomix: Kunden wollen TM7 vorm Verkauf testen – so kommt er zu dir nach Hause

Der Thermomix ist für viele Hobbyköche ein absolutes Must-have, denn das Küchengerät sorgt im besten Fall dafür, dass Besitzer beim Zubereiten der Speisen Zeit und Mühe sparen. Das liegt vor allem an der Multifunktionalität des Gerätes. Dadurch können mehrere Kochschritte gleichzeitig durchgeführt werden.

Nachdem Vorwerk bereits den TM31, TM5 und TM6 auf den Markt gebracht hat, folgt am 7. April das neue Modell TM7, das Käufer 1.549 Euro kostet. Viele Interessenten würden sich bei dem happigen Preis wohl sicherer fühlen, wenn sie das Küchengerät noch vor dem Kauf zu testen dürften. Genau das könnte schon bald möglich sein!

Thermomix TM7: So kommt er zu dir nach Hause

Du hast Interesse daran, dir den Thermomix TM7 genauer anzusehen? Dann kannst du das voraussichtlich bald über einen Repräsentanten oder eine Repräsentantin aus der Umgebung machen.

Bei dem Vorgängermodell TM6 kündigte Vorwerk bereits an, wie das Ganze funktioniert: „Fülle einfach das Online-Formular aus und eine Repräsentantin oder ein Repräsentant wird sich in Kürze bei dir melden, um eine Vorführung zu vereinbaren“. Kunden mussten dafür Angaben zur Person und der Erreichbarkeit machen. Doch was bringt der Thermomix-Test eigentlich?

Diese Vorteile bietet der Test

Nach Angaben von Vorwerk kannst du so noch vor deinem Kauf sichergehen, dass der Thermomix deinen Ansprüchen genügt. Du kannst dann nämlich schon im Vorfeld verschiedenen Kochfunktionen ausprobieren, die Speisen probieren und ein Gefühl dafür bekommen, wie sich der Thermomix in das Gesamtbild der Küche einfügt.

Die jeweilige Repräsentantin oder der Repräsentant stehen dir dabei mit Rat und Tat zur Seite und können dir das Küchengerät bestellen, sollte es dich in dem Test erzeugen. Wann dieser Service für das neue Thermomix-Modell TM7 angeboten wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.