Neuer Thermomix TM7: Kunden-Wut nimmt kein Ende – sofort beschleicht sie eine Vorahnung

In Kürze kommt der neue Thermomix TM7 auf den Markt – um genau zu sein am 7. April. Bereits im Vorfeld haben Fans der beliebten Küchenmaschine viel spekuliert, wie denn nun das neue Gerät der Wuppertaler Unternehmensgruppe Vorwerk aussehen und funktionieren wird.

Im Netz gibt es bereits erste Sneak Peeks zu dem Allrounder – und die lassen schon Großes erahnen. Aber wie so oft gibt es auch hier jede Menge Raum für Spekulationen und Kritik. Und auf diesen Zug springen die Thermomix-Fans natürlich direkt einmal mit auf. Doch um was genau geht es hierbei?

Thermomix-Kunden stellen sich eine Frage

Der TM7 kommt erst einmal in einem edlen Schwarz auf den Markt. So manch ein Thermomix-Kunde feiert das sehr. „Sehr schönes Design“ oder „Sehr schick“, lauten unter anderem zwei Kommentare auf Instagram. Doch nicht jeder ist Fan davon. Viele vermissen nämlich auch das klassische Weiß, das die Vorgängermodelle so ikonisch gemacht hat. „Ich würde sofort bestellen, wenn er in Weiß wäre“, schreibt eine Userin etwas geknickt.

Und unter diesem Beitrag ist direkt eine kleine Diskussion ausgebrochen. „Geht mir auch so. Nur kommen leider nach der Historie die neuen Farben erst raus, wenn das aktuelle Modell schon langsam am Auslaufen ist. Ich wünschte, er käme schon dieses Jahr zusätzlich in Weiß raus“, schreibt daraufhin eine Instagram-Nutzerin. Eine andere Userin wird da noch etwas deutlicher und nimmt Vorwerk in Schutz: „Thermomix hat klar kommuniziert, dass es vorerst keinen Weißen gibt. Er wurde aufgrund von Umfragen extra in Schwarz produziert.“

Eine erfahrene Thermomix-Kundin steht dem Ganzen aber skeptisch gegenüber. „Wie wir gelernt haben, kann man sich auf solche Aussagen – selbst von Vorwerk persönlich – sowieso nicht verlassen. Es hieß auch auf Nachfrage bis Februar noch, es würde erst mal keinen TM7 geben. Wenn sie lustig sind, hauen sie in sechs Monaten schon eine neue Farbe raus, obwohl sie meinten, „kommt nicht“ oder erst in drei Jahren wie beim TM6“, führt sie weiter aus. Sie ist sich sicher, dass weitere Farben irgendwann erhältlich sein werden.