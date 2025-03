Thermomix-Kunden stocksauer nach TM7-Vorstellung – „Frechheit“

In wenigen Wochen ist es soweit: Sechs Jahre nach dem Thermomix TM6 bringt Hersteller Vorwerk am 7. April den Nachfolger auf den Markt – den Thermomix TM7. Mit neuen Funktionen und im schicken, schwarzen Design. Die Vorfreude bei vielen Hobbyköchen ist gigantisch – auch, wenn der satte Preis von knapp 1.600 Euro den ein oder anderen Kunden noch etwas einschüchtert (>> hier mehr zu den Finanzierungsmöglichkeiten lesen).

Doch selbst in der Thermomix-Fangemeinde gibt es auch zahlreiche kritische Stimmen rund um die Vorstellung des neuen TM7-Modells. Gerade TM6-Besitzer scheinen besonders frustriert zu sein. Aber warum?

Thermomix-Kunden frustriert

2019 kam der TM6 auf den Markt – vor rund sechs Jahren. Eine lange Zeit, in der treue Thermomix-Kunden die Fähigkeiten ihres Küchenhelfers zur Genüge austesten und sich all das Zusatz-Equipment kaufen konnten, um ihren persönlichen perfekten Workflow beim Kochen zu ermöglichen. Doch all das können sie jetzt offenbar wieder über Bord werfen.

Denn der neue TM7 kann nur schwer bis gar nicht in bestehende Thermomix-Setups integriert werden – TM6-Zubehör und der TM7 sind schlichtweg nicht kompatibel! Ein Ärgernis für viele Kunden, wie die Kommentare auf den offiziellen Thermomix-Social-Media-Kanälen zeigen.

Eine Kundin hatte sich im Vorwerk-Shop richtig ausgetobt – und sich sowohl den Thermomix-Friend (einen zusätzlichen Mini-Thermomix für rund 500 Euro) als auch den Gemüsestyler (rund 130 Euro) für ihren TM6 geholt. Doch all das bringt ihr beim neuen TM7 gar nichts! „Dass der nicht kompatibel ist, ist wirklich schade und verkaufen lässt er sich grad auch nicht wirklich so, dass ich keine Einbußen hätte. Schade“, kritisiert sie daher auf Facebook.

Ein anderer Kunde formuliert es deutlicher: „Die Tatsache, dass man den Friend, der nicht gerade günstig war, nicht mehr mit dem TM7 nutzen kann, ist eine Frechheit und hat für mich die Entscheidung abgenommen.“ Die knapp 1.600 Euro für den TM7 wird er also so schnell nicht bezahlen.

Equipment wie den Friend oder den Gemüsestyler speziell für den TM7 findet man im Vorwerk-Shop wenige Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart noch nicht.