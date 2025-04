Thermomix: Kunden blicken auf Neuerung – sie trauen ihren Augen nicht

Wer ihn hat, der liebt ihn meist auch – wer ihn nicht hat, hält ihn oft für überflüssig: Am Thermomix von Vorwerk scheiden sich seit Jahren die Geister.

Das multifunktionale Küchengerät erleichtert vor allem Hobbyköchen vieles, ist so beliebt, dass am 7. April 2025 – fünf Jahre nach dem aktuellen Thermomix Modell, dem TM 6 – mit dem TM 7 eine neue Version in den Verkauf geht. Doch schon bevor Thermomix-Fans in den Genuss des neuen Modells kommen können, gibt es für alle Nutzer ein Update. Das kommt allerdings nicht bei allen gut an.

Thermomix mit umfangreichen Änderungen

Wer einen Thermomix hat, profitiert auch von der integrierten Cookidoo-App auf dem Gerät. Über die Applikation können Nutzer sich Thermomix-Rezepte direkt auf dem Bildschirm ihres Gerätes anzeigen lassen, erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung inklusive Mengenangaben und Zutaten.

So weit, so gut – doch eine kürzliche Grunderneuerung der App schmeckt vielen Thermomix-Kunden jetzt so gar nicht. Vor allem die Benutzeroberfläche wurde runderneuert, soll nun deutlich übersichtlicher sein. Zudem sind die Texte jetzt größer, dazu sollen sogenannte Piktogramme den Zutaten-Überblick erleichtern. Doch gerade die stehen jetzt in der Kritik!

Thermomix: „Kann keinen Nutzen daraus ziehen“

In einer Facebook-Gruppe für Thermomix-Besitzer macht eine Frau ihrem Unbehagen Luft. „Bin ich die Einzige, die die Bildchen vor den Zutaten seltsam findet? Mir kommt das vor wie ein Kinderkochbuch“, schreibt sie und erhält dafür einige Zustimmung und viele Kommentare.

„Nö, bist nicht die Einzige“, stimmt ihr eine andere Frau zu. „Ich mag diese Piktogramme auch nicht, kann keinen Nutzen daraus ziehen.“ Viele Thermomix-Nutzer argumentieren allerdings für das Update. „Der Nutzen muss ja nicht immer für einen persönlich gelten. Es gibt genug Menschen, die sind Legastheniker, Analphabeten oder Kinder, die einfach noch nicht lesen können. Nun können auch diese Menschen ganz einfach und easy den Thermomix bedienen. Das ist doch toll“, spricht eine Kommentatorin vielen aus der Seele.