„The Voice of Germany“: Nach Eröffnung des Finales – plötzlich ertönt ein Knall aus dem Publikum

Am Freitagabend (4. November) steigt das große Finale von „The Voice of Germany“. Nach Wochen voller Schweiß, Tränen und einmaligen Performances der Kandidaten entscheidet sich endlich, welcher Kandidat den Titel holen wird – und welcher Coach den Gewinn mitfeiern kann.

Die Finalisten von „The Voice of Germany“, Anny Ogrezeanu aus dem Team Mark Forster , Tammo Förster (Rea Garvey), Basti Schmidt aus dem Team Stefanie Kloß und Peter Julian Pförtner (Peter Maffay) eröffnen die Show mit einem gemeinsamen Song. Direkt danach begrüßen auch die Moderatoren Thore Schölermann und Melissa Khalaj die Zuschauer und die Jury. Doch plötzlich ertönt ein lauter Knall aus dem Publikum im Studio.

„The Voice of Germany“: Moderatorin Melissa Khalaj schreckt zusammen

Gerade als das Moderatorenteam auf den ersten Act lenken wollte, kommt aus den Zuschauerrängen plötzlich ein ordentlicher Knall. Dieser ist so laut, dass Moderatorin Melissa Khalaj auf der Bühne erschrocken zusammenzuckt. Verwirrt schaut sie Richtung Publikum. Dann merkt auch Thore Schölermann, dass seine Kollegin abgelenkt ist und klärt die Situation schnell auf: „Ach, immer diese Luftballons!“

Zur Erklärung: Während die vier Finalisten zur Eröffnung das Lied „High Hopes“ von Panic! at the Disco singen, fliegen lauter Luftballons und Konfetti durch das gesamte Studio. Da bleibt wohl nicht aus, dass der ein oder andere Zuschauer aus dem Publikum auf ein Exemplar drauftritt und es „Peng!“ macht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„The Voice of Germany“: Thore macht sich einen Spaß

Prächtig amüsiert von der Schreckhaftigkeit seiner Kollegin macht sich Thore Schölermann einen Spaß daraus, sie gezielt zu ärgern. Als die beiden sich auf den Weg zu den Coaches für ein kleines Interview machen, springt er auf einen XXL-Ballon und sorgt damit für einen weiteren lauten Knall.

Und wieder zuckt Melissa Khalaj zusammen und fährt ihren Kollegen sofort an: „Ich habe doch gesagt ich bin schreckhaft! Meine Güte, Thore!“. Doch statt verärgert zu sein, nimmt sie es mit Humor und kündigt Rache an. Na, so fängt der Abend doch schonmal sehr unterhaltsam an!

Mehr News:

Welcher der Kandidaten schlussendlich als Sieger von „The Voice of Germany“ 2022 nach Hause gehen wird, siehst du Freitagabend (4. November) ab 20.15 Uhr bei Sat.1 oder im Anschluss in der Mediathek.