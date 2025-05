Rechte Terrorzelle zerschlagen – zwei Tatverdächtige erst 15 Jahre alt

Razzia im mehreren Bundesländern am frühen Mittwochmorgen!

Mit einer groß angelegten Aktion ist der Generalbundesanwalt gegen eine mutmaßliche rechtsextreme Terrorgruppe vorgegangen.

In den frühen Morgenstunden schlugen Spezialkräfte am Mittwoch (21. Mai) in Mecklenburg-Vorpommern (im Landkreis Rostock und in Wismar), Brandenburg (im Landkreis Oberspreewald-Lausitz) und Hessen (Lahn-Dill-Kreis) zu. Zudem wurden 13 Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht – darunter auch in Sachsen und Thüringen.

Dabei wurden fünf Verdächtige festgenommen. Besonders erschütternd ist: Zwei von ihnen sollen laut „Tagesschau“ erst 15 Jahre alt sein. Weiter offenbarte eine Sprecherin des GBA laut „Bild.de“: „Die Bundesanwaltschaft hat Benjamin H., Ben-Maxim H., Jerome M., Lenny M. und Jason R. festnehmen lassen.“

Die Gruppe soll Anschläge auf Geflüchtete und politisch Andersdenkende geplant haben und soll schon mehrfach versucht haben, diese Pläne in die Tat umzusetzen, wie die Karlsruher Behörden laut „onetz“ mitteilte. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft soll es sich um eine hochbrisante Zelle mit konkreten Gewalt-Fantasien handeln – und offenbar auch einem gefährlich festen Weltbild.

Bundesanwaltschaft ermittelt: Vorwürfe gegen Mord und Brandstiftung

Die mutmaßlich rechtsextreme Gruppe, die sich „Letzte Verteidigungswelle“ (L.V.W.) nennt, soll laut Bundesanwaltschaft spätestens im April 2024 gegründet worden sein. „Die Mitglieder dieser Vereinigung verstehen sich als letzte Instanz zur Verteidigung der ‚Deutschen Nation‘“, erklärte die Karlsruher Behörde laut den „Ruhr Nachrichten“. Und weiter: „Ihr Ziel ist es, durch Gewalttaten vornehmlich gegen Migranten und politische Gegner einen Zusammenbruch des demokratischen Systems in der Bundesrepublik Deutschland herbeizuführen.“

Die oberste deutsche Strafverfolgungsbehörde soll vier der Festgenommenen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorwerfen, einem die Unterstützung einer solchen Vereinigung. Drei sollen sogenannte Rädelsführer der Gruppe gewesen sein. Unter den Vorwürfen soll die Bundesanwaltschaft auch versuchten Mord, Brandstiftung und Sachbeschädigung nennen.

