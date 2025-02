Telekom-Kunden sollen Mailbox abhören – doch das bringt sie in Teufels Küche

Handyanbieter gibt es wie Sand am Meer – doch kaum einer ist so groß wie die Telekom. Millionen von Kunden telefonieren, surfen und simsen täglich im Netz des Kommunikationsriesen. Doch wo viele Nutzer sind, da lauern auch Betrüger!

Die Verbraucherzentrale schlägt Alarm: Eine neue Phishing-Welle rollt über Telekom-Kunden hinweg – und diesmal solltet ihr eure Mailbox im Blick behalten!

Telekom: Verbraucherzentrale schlägt Alarm

Jeder kennt es: Man verpasst einen Anruf und zack – die Mailbox springt an. Doch wer aktuell als Telekom-Kunde eine E-Mail mit der Information über eine „neue Sprachnachricht“ bekommt, sollte hellhörig werden! In der Mail steckt ein Link, über den man die vermeintliche Nachricht abhören kann. Doch Vorsicht: Klickt man darauf, könnten Betrüger sensible Daten abgreifen oder sogar Schadsoftware auf dem Handy installieren.

Besonders hinterlistig: Die angezeigte Telefonnummer sieht völlig normal aus – eine achtstellige Zahlenkombination, die es tatsächlich geben könnte. Doch genau das macht die Mail so gefährlich! Aber wie schützt man sich vor solchen Betrugsmaschen?

Telekom: SO kannst du dich schützen

Laut Verbraucherzentrale gibt es klare Hinweise auf Phishing-Mails. Eine unpersönliche Anrede wie etwa „Sehr geehrter Kunde“ oder eine unbekannte Absenderadresse – zum Beispiel eine private T-Online-Mail – sollten Telekom-Kunden stutzig werden. Auch ein fehlendes Logo des Kommunikationsunternehmens lässt auf eine verdächtige Mail schließen. Zudem sollte ein Link in einer Phishing-Mail niemals angeklickt werden.

Die Verbraucherzentrale rät, solche Mails am besten direkt in den Spam-Ordner zu verbannen.

Wichtig zu wissen: Telekom informiert über neue Mailbox-Nachrichten per SMS oder Voicemail-App – niemals per E-Mail! Also, liebe Telekom-Kunden: Augen auf und bloß nicht in die Falle tappen!