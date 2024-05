Telekom stellt bekannten Service ein – „Das Ende einer Ära“

Kennen junge Menschen dieses Angebot überhaupt noch? 1955 gingen bei dem Auskunftsdienst der Telekom sagenhafte 550 Millionen Anfragen ein. Ob man eine Rufnummer im In- oder Ausland sucht oder eine Anschrift benötigte, jahrzehntelang hat man dafür die Auskunft der Telekom angerufen.

„Das Team der Auskunft verband die Anrufer mit dem Skigebiet, klärte Fragen zum Telefon oder nannte auf Wunsch die gesuchte Rufnummer der Arztpraxis, nebst Anschrift.“ Doch heute nutzen die Menschen diesen Service kaum noch. Daher wird Telekom diesen bekannten Service einstellen.

Telekom: „Das Ende einer Ära“

Als das „Ende einer Ära“ bezeichnet der Konzern diesen Entschluss. Ab dem 1. Dezember wird die berühmte Auskunft eingestellt. Die Inlandsauskunft, Auslandsauskunft und der Weckservice hören damit auf. Nach eigenen Angaben ist dieser Service „Aus der Zeit gefallen“. Während im Jahr 1995 ganze 550 Millionen Anfragen eingingen, schrumpft die Nachfrage Jahr für Jahr um rund 20 Prozent.

Heute liegt die Zahl der Anrufe nach eigenen Angaben deutlich unter zwei Millionen – ein Rückgang von mehr als 99,6 Prozent in knapp 30 Jahren. „Digitale Services am Handy haben der Auskunft einfach den Rang abgelaufen“, so Auskunft-Mitarbeiter Thomas Zähringer.

Mitarbeiter mit einem lachenden und einem weinenden Auge

Für die Dienstleister, die in diesem Service tätig waren, kommt das Ende nicht überraschend. Weniger als zehn Prozent des ursprünglichen Service-Teams ist dabei noch tätig. Während für die einen der Ruhestand ruft, wird das restliche Team ab Dezember in anderen Projekten eingesetzt werden.

Ein Mitarbeiter der Telekom schwelgt bereits in Erinnerungen. „Als langjähriger Mitarbeiter […] finde ich es schade, dass mein erster Arbeitsplatz (Beginn 01.01.1991) geschlossen wird“, lautet sein Kommentar zu dieser Verkündigung. Auf die neuen Aufgaben freut sich ein anderer Angestellter jedoch schon. „Das wird bestimmt auch wieder sehr schön. Aber eines ist sicher, die netten Anrufer bei der Auskunft werden uns fehlen“, lautet sein Fazit.