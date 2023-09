Tatortreinigerin packt über spektakulären Fall aus – „Der Fahrersitz war unsere große Herausforderung“

Jeder kennt den Tatortreiniger aus dem NDR. In der erfolgreichen TV-Serie geht es um den Gebäudereiniger „Schotty“, der sich auf die Beseitigung von Blut und anderen Spuren an Tatorten spezialisiert hat. Dabei gerät er immer wieder in skurrile und komische Situationen.

Was in der Comedy-Serie als lustige Angelegenheit dargestellt wird, ist im echten Leben ein knallharter Job. Denn die Tatortreinigung verlangt nicht nur körperlich viel ab, sondern auch emotional. Immer wieder werden die speziellen Reiniger mit brutalen Morden konfrontiert. Wie zum Beispiel auch mit dem Taxi-Mord in Berlin, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Unsere Kollegen von „BERLIN LIVE“ haben die Tatortreinigerin interviewt, die sich des Taxis angenommen hat.

Berlin: Der Alltag einer Tatortreinigerin

Am 6. April dieses Jahres wurde ein Taxifahrer in Berlin brutal ermordet. Das Urteil ist mittlerweile gesprochen, doch was ist eigentlich mit dem Taxi passiert, indem es zu dem tragischen Vorfall kam? Das wurde ein Fall für Franka Mantei.

Sie ist ein echte Tatortreinigerin aus Berlin. Gemeinsam mit ihrem Team, der Deutsche Hygiene- und Infektionsschutz oHG, kümmerte sie sich um die Reinigung des blutverschmierten Taxis.

DIESEN Gegenstand hat sie im Taxi gefunden

Unsere Kollegen vom Partnerportal „BERLIN LIVE“ haben sich mit der Tatortreinigerin getroffen. Sie kann sie noch ganz genau an das Taxi erinnern: „Der Fahrersitz war unsere große Herausforderung. Durch tief eingedrungenes Blut stellte diese Fläche eine starke Kontaminationsfläche dar.“ Franca Mantei erklärt, dass man bei solchen Fällen sehr sorgfältig arbeiten muss, um Spätfolgen wie Geruchsbildungen zu verhindern.

Solche Einsätze gehen der Tatortreinigerin natürlich ganz nahe. „Warum endet ein ‚eigentlich so normaler‘ Arbeitstag so grausam? Wie viel unvorstellbare Angst muss man in diesen Minuten haben?“, erzählt die gebürtige Berlinerin.

Sie verrät auch, dass sie im Taxi einen privaten Gegenstand gefunden hat.