Tschechien – Türkei: Messer-Angriff in Fan-Zone ++ mehrere Verletzte

Horror-Szenen in Stuttgart am Mittwoch (26. Juni)!

In der Fan-Zone auf dem Stuttgarter Schlossplatz sahen sich am Abend zahlreiche Fans das EM-Gruppenspiel Tschechien – Türkei an, als es kurz vor Abpfiff – gegen 22.45 Uhr – zu einer Auseinandersetzung kam. Die Polizei berichtet von mehreren Verletzten, auch ein Messer soll zum Einsatz gekommen sein.

Tschechien – Türkei: Messer-Angriff in der Fan-Zone

„Einsatzkräfte bemerkten gegen 22.45 Uhr auf dem Schlossplatz in der Fan-Zone eine Auseinandersetzung, bei der augenscheinlich auch Personen verletzt wurden“, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart in der Nacht auf Donnerstag (27. Juni). Drei Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Kurze Zeit später konnten die Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen auf dem Schlossplatz festnehmen. Anschließend wurde der Bereich abgesperrt, damit die Ermittler dort Spuren sichern konnten.

Polizei bittet um Hinweise

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Über ein Hinweis-Portal bittet die Stuttgarter Polizei um Informationen von Zeugen.

Die Türkei gewann das turbulente Spiel gegen die Tschechen mit 2:1 und sicherte sich damit den Einzug ins EM-Achtelfinale. Ganze 20 Karten wurden während der hitzigen Partie vom Schiedsrichter gezückt, zwei tschechische Spieler erhielten Platzverweise.