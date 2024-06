Türkei zittert sich ins EM-Achtelfinale – und lässt deutsche Innenstädte beben

Was ein Fight! Was ein Krimi! Die Türkei steht nach einem packenden Gruppen-Finale gegen Tschechien im Achtelfinale der Fußball-EM.

Die türkische Nationalmannschaft gewann in einem hart umkämpften Spiel 2:1 gegen die Tschechen und zieht als Zweiter der Gruppe F in die Runde der besten 16 ein. Was das Duell zwischen der Türkei und Tschechien so brisant machte: Im Parallelspiel bezwang Georgien sensationell das portugiesische Star-Ensemble um Cristiano Ronaldo mit 2:0. Dadurch war klar: Bei einer Niederlage gegen Tschechien wäre die Türkei als Letzter der Gruppe rausgeflogen.

Türkei kämpft sich ins Achtelfinale der EM

Hakan Calhanoglu (51. Minute) brachte die Türken in Führung, die bereits seit der 20. Minute in Überzahl waren, nachdem Tschechiens Antonin Barak wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Tomas Soucek (66.) machte das Spiel für Tschechien noch mal spannend.

Türkei trifft auf Österreich

Trotz Unterzahl kämpfte Tschechien gegen die Türkei in der Schlussphase tapfer und warf alles nach vorne. Doch Cenk Tosun entschied in der 4. Minute der Nachspielzeit das Spiel für die Mannschaft von Nationaltrainer Vincenzo Montella.

Im Achtelfinale trifft die Türkei am kommenden Dienstag (2. Juli) in Leipzig auf Österreich (21 Uhr).