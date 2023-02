Stuttgart: Zwei Menschen getötet ++ Polizei überwältigt Messer-Mann

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei am Freitagnachmittag in Stuttgart. Wie eine Sprecherin der Polizei Stuttgart auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigte, sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Opfer wurden in einer Brandwohnung am Wilhelm-Geiger-Platz gefunden.

Sie kamen nach Angaben der „Bild“ Verletzungen ins Krankenhaus. Doch für den Mann und die Frau kam jede Hilfe zu spät. Beide verstarben in der Klinik – nach Angaben der „Bild“ an Stichverletzungen. Bei dem Einsatz geriet ein bewaffneter Mann ins Visier der Ermittler. Er stand mit einem Messer im Bereich des Eingangs. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann überwältigen. Die Ermittler müssen nun klären, ob er in Verbindung zu der Tat steht.

Stuttgart: Feuerwehr durch Zufall vor Ort

Was genau sich in hinter verschlossenen Türen Wilhelm-Geiger-Platz abgespielt hatte, ist noch unklar. Die Feuerwehr Stuttgart hatte den Brand selbst nur durch Zufall entdeckt. Eine Besatzung der Feuerwehr Stuttgart war eigentlich auf dem Rückweg von einem Einsatz. Gegen 14.30 Uhr sahen die Einsatzkräfte Rauch aus einem Gebäude aufsteigen.

Sie hielten sofort an und stießen auf den bewaffneten Mann im Eingangsbereich. Die Retter alarmierten die Polizei, die den Mann schließlich festnahm. Danach begann die Feuerwehr sofort mit den Löscharbeiten. In der Brandwohnung stießen die Einsatzkräfte auf die beiden verletzten. Der Rettungsdienst leistete sofort erste Hilfe und brachte beide Opfer ins Krankenhaus. Doch das medizinische Personal konnte nichts mehr für die beiden Verletzten tun.

Die Polizei Stuttgart ermittelt nach dem Tod zweier Menschen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Messer-Mann aus Stuttgart unter schwerem Verdacht

Nach Angaben der Polizei Stuttgart soll der Festgenommene in Verbindung zu dem Brand in der Dachgeschosswohnung stehen. Ob sich die beiden Todesopfer und der bewaffnete Mann kannten, ist unklar. Auch wollte die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion am Dienstagabend keine Angaben zu den Verletzungen der Opfer machen.

Die Polizei sperrte den Wilhelm-Geiger-Platz während der Lösch- und Ermittlungsarbeiten am Nachmittag ab. Das Feuer konnte in der Zwischenzeit gelöscht werden.