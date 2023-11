Spotify Wrapped 2023: DIESER Künstler ist in Deutschland klar an der Spitze

Sehnsüchtig haben die Deutschen auf die Veröffentlichung von Spotify Wrapped 2023 gewartet. Wie üblich enthüllt der Audio-Streamingdienst Ende November den Jahresrückblick. Hier werden sowohl national als auch international die meistgehören Songs, Alben, Künstler und vieles mehr aufgelistet.

Für Deutschland sticht ein Künstler bei Spotify Wrapped 2023 in fast allen Kategorien deutlich hervor. Er kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen. Gehört er vielleicht auch zu deinen persönlichen Favoriten?

+++ Amazon-Kunden blicken am Cyber Monday überhaupt nicht mehr durch – „Bin total verwirrt“ +++

Spotify Wrapped 2023: Eingeschlagen wie ein „Komet“

Er füllt ganze Arenen und seine Singles haben fast schon Chart-Hit-Garantie. Spätestens seit seinem Hit „Roller“ landet Apache 207 einen Nummer-1-Song nach dem anderen. Dementsprechend ist es vielleicht wenig verwunderlich, dass der Rapper auch 2023 den ersten Platz in der Kategorie Top-Künstler*innen in Deutschland belegt.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Dicht dahinter folgen Bonez MC und Taylor Swift auf den Plätzen 2 und 3. Auch in der Kategorie erfolgreichstes Album des Jahres kann sich Apache 207 mit „Gartenstadt“ über den 2. Platz freuen. Lediglich AYLIVA mit „Schwarzes Herz“ ist noch beliebter gewesen. Den erfolgreichsten Song und sicherlich auch Ohrwurm des Jahres lieferte dagegen wieder Apache. Zusammen mit Udo Lindenberg schlug ihr gleichnamiger Hit wie ein „Komet“ ein und ließ sich 17 Wochen auch nicht mehr von der Chartspitze verdrängen.

Noch mehr News:

International bricht dagegen Taylor Swift jegliche Rekorde. Mit über 26,1 Milliarden Streams wird sie die erste weibliche Künstlerin auf Platz 1 der meistgestreamten Künstler weltweit auf Spotify, womit sie Bad Bunny nach Jahren an der Spitze ablöst. Den ganz persönlichen Jahresrückblick mit den meistgehörten Songs, Künstlern, Alben, Genres oder auch Podcasts kannst du in der Spotify-App nachschauen. Direkt oben rechts in der Leiste findet sich ab sofort der Button „Jahresblick“ für jeden Abonnenten.