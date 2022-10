Spotify fällt komplett aus: Nur SIE ist daran schuld

Was war denn da in der Nacht auf Samstag, 22. 10., bei Spotify los? Plötzlich konnten Tausende Nutzer nicht mehr auf die grundlegendsten Funktionen zugreifen. Bei manchen öffnete sich die App gar nicht mehr.

Jetzt ist klar, woran das lag – oder besser, an wem. Denn eine ganz bestimmte Person hatte mit der Veröffentlichung ihres Albums auf Spotify für Chaos gesorgt.

Spotify-Crash wegen IHRES neuen Albums

Taylor Swift legte mit ihrem neuen Album „Midnights“ die komplette App lahm. Das zehnte Studioalbum der 32-jährigen Sängerin und mehrfachen Grammy-Gewinnerin kam am Freitag, den 21. Oktober, raus. Ihre Fans hatten seit dem Vorgänger „Evermore“ von 2020 sehnsüchtig darauf gewartet. Und als es dann endlich online erschien, wollten alle gleichzeitig darauf zugreifen.

Das führte allerdings dazu, dass zunächst niemand die 13 neuen Songs zu hören bekam. Denn mit ihrem Andrang überforderten die Fans die App dermaßen, dass sie gleich komplett abstürzte. Vor allem in den USA ging nichts mehr. In Deutschland hingegen gab es keine Probleme.

Fans: „Nicht einmal Spotify kann mit Taylor umgehen“

Am schlimmsten war es laut der Webseite „Down Detector“ genau um Mitternacht Eastern Time, in dem Moment, in dem „Midnights“ live ging. In Deutschland war das um 6.00 Uhr morgens. Die Störung hielt an die sieben Stunden an. Tausende konnten diese teils nicht mal mehr öffnen.

Sofort beschwerten sich einige Fans der Sängerin und Nutzer der App. „Es kann nicht sein, dass Spotify in der Sekunde zusammenbricht, in der Taylor „Midnights“ veröffentlicht“, schrieb eine Twitter-Nutzerin nur eine Minute nach Mitternacht.

Viele schienen es jedoch mit Humor zu nehmen. „Nicht einmal Spotify kann mit Taylor umgehen“, scherzte ein Nutzer. Andere schrieben gleich: „Taylor Swift hat Spotify abstürzen lassen“ auf „Downdetector.com“.

Taylor Swift bedankt sich bei Fans

Gleich am nächsten Morgen teilte der Musik-Streaming-Dienst eine unfassbare Neuigkeit. „Und noch bevor die Uhr am 22. Oktober Mitternacht schlug, brach Taylor Swift den Rekord für das meistgestreamte Album an einem einzigen Tag in der Geschichte von Spotify“, gratulierte er der Sängerin.

Die 32-Jährige konnte ihr Glück kaum fassen. „Was ist eigentlich gerade passiert?!?!“, twitterte sie am Samstag. „Wie konnte ich nur so viel Glück haben, dass ihr hier draußen etwas so Unglaubliches macht?!“

Über den Absturz des Anbieters hatte „Bloomberg“ als eines der ersten Medien berichtet.