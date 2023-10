Sparkasse in großer Sorge – schuld ist diese schreckliche Entwicklung

Immer wieder gibt es schlechte Nachrichten für die Kunden der Sparkasse. Doch jetzt ist die Bank selbst in großer Sorge.

Die Vorstände der Sparkasse zeigen sich nämlich pessimistisch, was den Standort Deutschland angeht.

Sparkasse in großer Sorge

Die deutsche Wirtschaft macht der Sparkasse Sorgen. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich heruntergeschraubt. Es wird nämlich erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt um 0,6 Prozent schrumpft. Noch im Frühjahr waren die Institute von einem Mini-Wachstum von 0,3 Prozent ausgegangen.

„Die Perspektiven für die Unternehmen sind trübe“, sagte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater anlässlich der Veröffentlichung des Deka-S-Finanzklimas, das regelmäßig vom „Handelsblatt“ und der Nachrichtenagentur dpa-AFX veröffentlicht wird. In einer Umfrage hat sich das Konjunkturklima weiter verschlechtert und ist von 89,9 auf 75,7 Punkte gesunken. Was bedeutet das? Zum Vergleich: Eine neutrale Konjunktureinschätzung liegt bei einem Wert von 100, erklärt das „Handelsblatt“. Besonders bemängeln die Sparkassen-Manager die Überbürokratisierung, den Fachkräftemangel und die fehlende Digitalisierung.

Kater meint, für eine Zeit, die nicht „von neuen Schocks von außen gekennzeichnet“ sei, sei dieser Wert bemerkenswert schlecht. Das mache auch keine Hoffnung auf eine bessere Konjunktur in Deutschland bis zum Jahresende, so der Chefvolkswirt.

„Es geht kein Ruck durch Deutschland“

Doch das ist noch nicht alles. Was die Vorstände der Sparkasse besonders beunruhigt, ist, dass sich in den kommenden fünf Jahren kaum etwas verbessern wird. Der Reformwille fehle am meisten. „Es geht kein Ruck durch Deutschland“, sagt Kater.

Große Kritik von den großen Wirtschaftsforschungsinstituten gibt es an die Bundesregierung. Die Politik habe dafür gesorgt, dass diese Unternehmen und Haushalte „massiv verunsichert“ seien. Die erschwerten ökonomischen Planungen trage dazu bei, dass die Konjunktur nicht zügig aus dem Abschwung herausfinde, heißt es weiter.

Zwar sei von der Koalition ein „Wachstumschancengesetz“ mit milliardenschweren Entlastungen für Unternehmen geplant, doch die Institute sind sich sicher, dass das keine große Wirkung auf den Standort Deutschland entfalten werde.