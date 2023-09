Whatsapp krempelt sein Design um – diese Nutzer müssen sich bald an neues Layout gewöhnen

Dieser Anblick wird für viele Nutzer von Whatsapp zunächst ziemlich ungewohnt sein.

Der Messenger ist gerade dabei, sein Design zu verändern. In der Beta-Version 2.23.20.10 für Android, die nun nach und nach ausgerollt wird, gibt es für die Nutzer viele große Neuerungen. Neue Farben, neue Symbole – betroffene Nutzer von Whatsapp werden sich an ein neues Layout gewöhnen müssen.

Whatsapp im neuen Gewand

Was im neuen Look sofort auffällt: Das klassische Whatsapp-Grün nimmt immer mehr ab. Aus der Navi-Leiste verschwindet es sogar ganz – sowohl auf dem Startbildschirm als auch in den einzelnen Chats. Speziell im hellen Modus fällt die Änderung sofort sehr stark auf.

Und auch die untere Menü-Leiste wird farblich angepasst und kommt im Dunkelmodus in einem hellen Grau daher. Mehrere Buttons wie die Chat-Bubbles oder der schwebende Aktionsknopf wurden ebenfalls runderneuert.

Whatsapp: Miese Betrugsmasche im Umlauf

Wie auch immer Whatsapp in Zukunft sein Design anpassen mag – eines bleibt gewiss: Betrüger werden weiterhin ihr Unwesen treiben und den Messenger nutzen, um ihre Opfer auszunehmen. Derzeit ist eine besonders perfide Betrugsmasche im Umlauf, bei der den Opfern im schlimmsten Fall das gesamte Bankkonto leergeräumt werden kann.

Dabei erhalten die Whatsapp-Nutzer eine Nachricht von einem Account, der sich als Sparkassen-Support ausgibt. Aufmerksame Bankkunden sollten hier gleich stutzig werden. Schließlich würde die Sparkasse sich niemals unvermittelt via Whatsapp bei seinen Kunden melden.

Sparkassen-Kunden im Visier der Betrüger

Und dennoch fallen Menschen immer wieder auf diese Masche rein. Sie werden dazu aufgefordert, einem beigefügten Link zu folgen und dann auf einer Website ihre Login-Daten fürs Online-Banking einzugeben. Die Betrüger geben vor, die Sparkasse müsse auf diesem Wege die Identität der Kunden prüfen.

Wer seine Login-Daten auf jener Seite eingibt, gibt sie an Betrüger weiter. Und diese können dann im schlimmsten Fall die Konten ihrer Opfer leerräumen. Was Whatsapp-Nutzer in solchen Fällen machen sollten, erfährst du hier.