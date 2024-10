Sparkasse: Kundin will Bargeld einzahlen und ist empört – es betrifft nicht nur sie

Ob für das nächste Auto, die schicke Winterjacke, das Top-Smartphone oder für Umbauarbeiten am Haus – wer keinen Kredit aufnahmen will, muss sparen. Und überhaupt ist es vorteilhaft, immer ein bisschen Geld auf der hohen Kante zu haben. Und so werben Sparkasse & Co. Jahr für Jahr für genau das: fürs Sparen.

Die Sparkasse trägt es ja sogar im Namen. Ungeachtet dessen werben Geldinstitute jetzt schon seit genau 100 Jahren am Weltspartag dafür, Geld beiseite zu legen. Er findet immer Ende Oktober statt. Um auch junge Leute fürs Sparen zu begeistern, hat die Sparkasse auf Facebook, Instagram & Co. coole Videos veröffentlicht. Doch der Schuss geht voll nach hinten los.

Sparkasse: Cooles Video zum Weltspartag geht nach hinten los

In einem dieser Videos der Sparkasse erzählt Karla, wofür sie spart. Mal in ihrem Zimmer, mal draußen unterwegs berichtet sie vor laufender Kamera, dass Musik in ihrem Leben eine große Rolle spiele: „Um meine Lieblingssongs in bester Qualität zu hören und in die Musik richtig einzutauchen, wollte ich unbedingt hochwertige Kopfhörer haben.“ Man ahnt es schon, was Karla gemacht hat: „Ich habe also mein Geld über längere Zeit gespart, um mir diese Kopfhörer hier zu kaufen“, erklärt die junge Frau und setzt sich stylische Kopfhörer auf. Dann fragt sie die Nutzer: „Und worauf sparst du?“

Doch auch das war vielleicht schon zu erwarten: Anstatt auf die Frage zu antworten, lassen viele Kunden auf der Facebook-Seite der Sparkasse einfach nur ihren Unmut raus. „Oh Gott, als wenn es nichts Wichtigeres im Leben gibt als Kopfhörer, schreibt einer. Eine andere Kundin berichtet, dass sie offenbar knapp bei Kasse ist: „Ich muss mal schauen, ob noch was überbleibt zum Sparen.“

Und noch ein frustrierter Nutzer Kommentar: Seit drei Tagen kann man kein Geld mehr abheben… Alle Automaten sind leer… Wollte gestern ins Kino mit meinem Sohn und kein Bargeld. Das Kino hat keine Kartenzahlung akzeptiert. Wozu zahlen wir als Kunden Bankgebühren, wenn ich nicht an mein Geld komme?“

Verärgerte Kundin kann kein Bargeld einzahlen

Oh je. Da hätte sich Karla wohl eher ein paar nettere Kommentare gewünscht, als sie vor der Kamera stand. Doch stattdessen kommt gleich die nächste Beschwerde. „Apropos sparen“, schreibt eine Kundin und legt los: „Ich bin nun seit meinem 14. Lebensjahr bei der Sparkasse und man hat es immer noch nicht hinbekommen, dass man Einzahlungen in jeder Sparkasse tätigen kann. Das finde ich sehr frustrierend. Zwischen Eisenach und Gotha liegen ja eigentlich keine Welten, aber im Zeitalter der Digitalisierung muss sowas doch möglich sein?“

Mit diesem Problem steht die Kundin sicher nicht alleine da. Nun ist es aber so, dass für Gotha die Kreissparkasse Gotha zuständig ist, für Eisenach hingegen die Wartburg-Sparkasse. Es gibt nämlich nicht DIE EINE Sparkasse in Deutschland, sondern zahlreiche regionale Institute. Diese Aufklärung liefert die Sparkasse auch selbst in Richtung der Kundin:

„Jede Sparkasse ist ein eigenständiges Unternehmen und agiert eigenständig am Markt. Deshalb kann es sein, dass du nur bei deiner kontoführenden Sparkasse Geld einzahlen kannst. Allerdings sind viele Sparkassen Teil eines Einzahlungsverbunds, der es ermöglicht, auch bei anderen Sparkassen Einzahlungen vorzunehmen, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.“

Im Klartest: Ob Kunden bei einer Sparkasse Bargeld auf ihr Konto einzahlen können, hängt von dem jeweiligen Institut ab. Anders ist es beim Abheben von Bargeld. Das können Kunden bei allen Sparkassen in Deutschland, von Borkum bis Bad Reichenhall.