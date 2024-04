Sparkasse, Volksbank und Co. schlagen Alarm! Faulheit der Kunden könnte böse enden

Die Zeiten, in denen man für jedes Bankgeschäft das Haus verlassen und für Überweisungen mühsam Zahlen auf den gelben Überweisungsträger eintragen musste, sind zum Glück vorbei. Längst können Kunden der Sparkasse, Volksbank und Co. alle Bankgeschäfte von zu Hause oder unterwegs erledigen. Rechnungen werden so in Sekundenschnelle bezahlt.

Im Jahr 2023 gaben immerhin 76 Prozent der Befragten in Deutschland an, Online-Banking zu nutzen. Vor allem Überweisungen werden heute von einem Großteil der Menschen online erledigt. Doch Vorsicht: Ein Verhalten, das vor allem der Faulheit geschuldet ist, kann dabei gefährlich werden!

Sparkasse, Volksbank und Co: TAN-Verfahren aussetzen?

Während Bankkunden früher zur Bestätigung von Online-Überweisungen eine sogenannte Transaktionsnummer (TAN) eintippen mussten, erhalten sie heute in der Regel eine Benachrichtigung per Banking-App. Meist reicht ein Fingertipp, um die Überweisung zu bestätigen und auszuführen. Diese doppelte Kundenauthentifizierung aus Zugangsdaten und TAN-Verfahren sorgt für Sicherheit.

Aber nicht immer ist eine TAN erforderlich. Bei einigen Filialen der Sparkasse, Volksbank und Co. können Bankgeschäfte auch ohne TAN erledigt werden. „Ab sofort können Sie Kleinbeträge bis maximal 30 Euro ohne TAN überweisen oder ohne Betragsgrenze innerhalb der eigenen Konten umbuchen. Mit dieser Neuerung können Sie Ihre Überweisungen noch einfacher und schneller erledigen“, schreibt beispielsweise die Volksbank Ostbayern-Mitte.

Neben Kleinbeträgen können auch Transaktionen zwischen zwei eigenen Girokonten ohne TAN-Verfahren durchgeführt werden. Bei einigen Banken gibt es auch eine Liste mit IBANs, auf die ohne TAN überwiesen werden kann, wie „Chip“ schreibt. Viele Kunden haben sich dafür entschieden, um sich den Schritt mit der TAN-Bestätigung zu sparen. Das ist aber gar nicht mal so gut.

Schwächere Sicherheit?

Zwar brauchen Überweisungen ohne das TAN-Verfahren einen kleinen Moment weniger, doch es kann durchaus klug sein, den Auftrag noch einmal selbst zu überprüfen. Die Sparkasse Bielefeld schreibt beispielsweise: „So praktisch diese Funktion auch ist – wir empfehlen unseren Kundinnen und Kunden vorsichtig damit umzugehen und sich genau zu überlegen, bei welchen Empfängerkonten eine dauerhafte TAN-Freistellung wirklich sinnvoll ist“.

Durch die zusätzliche Bestätigung per TAN-Verfahren dauert die Überweisung zwar etwas länger, aber es ist ein sinnvoller Schritt, die Eingaben noch einmal zu überprüfen und die Transaktion bewusst abzuschließen.