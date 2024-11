Sparkasse, Volksbank und Co.: Banken schieben Kunden schwarzen Peter zu – es geht um viel Geld

Obwohl die Banken immer neue Schutzmechanismen einführen, hat die Zahl der Betrugsfälle neue Rekordhöhen erreicht, wie „Finanz-Szene“ berichtet. So gibt es längst nicht mehr nur den Enkeltrick, nein, es sind viel mehr Betrüger unterwegs, um an das Geld zu kommen.

So ist es nicht verwunderlich, dass laut einer Statistik im Jahr 2023 rund 6.300 Personen Opfer von Kreditkartenbetrug geworden sind. Die Dunkelziffer dürfte noch weitaus höher liegen. Aber bei Online-Betrug haften doch Sparkasse, Volksbank & Co., oder? Schließlich ist man ja selbst Opfer geworden. Aber ist das wirklich so?

Sparkasse, Volksbank & CO.: Kontobetrug – hilft die Bank?

Nun, allzu sicher sollte man sich da nicht sein, so der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). In einem Bericht heißt es nämlich, dass die Bank nicht (!) für den Schaden haften muss. Doch warum? Das erklärte Heiko Fürst beim vzbv: „Verbraucher:innen wird im Betrugsfall immer wieder die Verletzung ihrer Sorgfaltspflichten und damit grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen“.

Im Übrigen kritisiert die Verbraucherzentrale, dass die Banken nicht sorgfältig und wachsam genug sind. So werden Kontobewegungen offenbar nicht ausreichend auf Auffälligkeiten oder gar verdächtige Transaktionen überwacht.

Betrugsmaschen und Fahrlässigkeit: Banken fordern mehr Aufmerksamkeit

Das bedeutet, dass die Opfer solcher Betrügereien in vielen Fällen auf ihrem Schaden sitzen bleiben, weil die Institute von Sparkasse, Volksbank & Co. ihnen grobe Fahrlässigkeit vorwerfen und sich so aus der Haftung stehlen. Außerdem fordert sie die Nutzer auf, sich über die neuesten Betrugsmaschen zu informieren, damit die vielen Kundinnen und Kunden von Sparkasse, Postbank & Co. nicht auf solche Betrüger hereinfallen.

