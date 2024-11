Sparkassen-Kunde öffnet Banking-App – sofort bekommt er es mit der Angst zu tun

Ob in der Bahn, im Café oder im Supermarkt – viele Menschen bezahlen heute mit ihrer Karte. Verständlich, oder? Immerhin muss man nicht ewig nach dem passenden Kleingeld suchen oder sich gar mit den vielen Münzen herumärgern. Außerdem geht der Bezahlvorgang viel schneller – Karte auf das EC-Gerät legen und fertig.

Das dachten sich auch zwei Personen, die ihre Bankkarte „nur für Einkäufe im Supermarkt, gelegentliche Restaurant-Besuche etc. verwendeten“. Doch als sie die Banking-App der Sparkasse sahen, war der Schock groß.

Sparkasse: User wittert Kreditkarten-Betrug

Sicherheit und Datenschutz sind heutzutage ein immer wichtigeres Thema – Betrüger sind überall unterwegs. Ist nun auch die Banking-App oder Sparkasse gefährdet? Muss ich Angst um mein Geld haben? All diese Fragen schossen einem Reddit-Nutzer durch den Kopf, als er diese Nachricht auf seinem Handy entdeckte.

Zunächst beteuerte er jedoch, dass er das Konto „nie verwendet, um online etwas zu bestellen oder zu abonnieren“. Eines Abends erhielt er jedoch plötzlich eine Push-Benachrichtigung, ob er eine Zahlung in Höhe von 500 € freigeben würde. Der Betreff lautete: „Kartenzahlung im Internet und Empfänger DG Vertrieb AG“. Mit vielen Fragen im Kopf lehnte er direkt ab und änderte „sämtliche Passwörter verschiedenster relevanter Online-Dienste“.

Nur kurze Zeit später kam „eine zweite Zahlungsfreigabe mit identischem Empfänger und Betreff“ – allerdings über einen geringeren Betrag. Der Sparkassen-Benutzer sperrte daraufhin alle Konten. Logisch, dass der verunsicherte Nutzer um Hilfe rief und gleich mehrere Fragen stellte: „Ist es möglich, dass meine Karteninformationen an irgendwelchen Bezahlstellen ausgelesen wurden und dies dann auch ausreicht, um online damit ‚einzukaufen‘? Welche Bezahlmöglichkeiten existieren denn, um mit einer stinknormalen Giro-/Debitkarte online etwas zu kaufen, dass eine Push-TAN Freigabe ausgelöst wird?“

Reddit: User geben zahlreiche Tipps

„Zum online bezahlen braucht man erst mal nur deine IBAN, die neueren Karten der Sparkasse sind auch ’ne Kreditkarte, deren Nummer geht auch. So was kann man sich zur Not auch würfeln, und trifft so irgendwen“, schrieb ein User. „Kann ein Angriff auf die Server sein. Kontrolliere, sofern vorhanden, die Kreditkartenabrechnung“, riet ein anderer Reddit-Nutzer.

In solchen Verdachtsfällen kann man nur raten, sich sofort mit den zuständigen Bankmitarbeitern oder der Filiale in Verbindung zu setzen, um mögliche Hinweise abzuklären. Denn Vorsicht ist besser als Nachsicht – gerade wenn es um finanzielle Dinge geht.