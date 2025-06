Sparkasse: Kunden wegen massiver Störung auf 180 – „Keine Hilfe oder Erklärung“

Zahlreiche Kunden der Sparkasse haben aktuell mit massiven technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Auf der Plattform „Alle Störungen“ meldeten am Sonntagvormittag (1. Juni) zeitweise mehr als 4600 Betroffene Probleme, wie „Chip.de“ berichtet. Wie Kunden schildern, geht es vor allem um das Online-Banking.

Besonders Überweisungen bereiteten vielen Kunden der Sparkasse große Probleme. Einige berichteten, dass sie keine Zahlungen ausführen konnten und ihr Konto danach sogar vorübergehend gesperrt wurde. Auch die PushTAN-Funktion der Sparkasse war bei einigen Nutzern von Fehlermeldungen betroffen.

Die ersten Berichte über diese Schwierigkeiten tauchten schon am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag auf. Eine Kundin der Sparkasse erklärte auf der Seite „Alle Störungen“, sie solle sich an ihren Bankberater wenden, weil bei ihr technische Probleme mit der TAN-Generierung auftraten. Mehrere andere Personen beklagten ebenfalls Kontosperrungen nach Login-Problemen.

Einige Kunden erhofften sich auf der Facebook-Seite der Sparkasse Aufklärung. Im aktuellsten Beitrag geht es dort aber nicht um die aktuellen Probleme, sondern um die „Kurtaxe“ im Urlaub. Das hielt die Nutzer nicht davon ab, unter dem Artikel ihren Unmut zu schildern. So fragte eine Kundin: „Wann wird das Problem mit dem Online-Banking endlich behoben? Wäre mal schön, wenn man sich dazu mal gegenüber seinen Kunden äußern würde.“ Eine andere fragte ebenfalls: „Wann werden denn die technischen Probleme im Online-Banking und der S-pushTAN App behoben?“

Und auch dieser Kunde beklagte, dass es keine Informationen zu der Störung gibt: „Seit gestern funktioniert das Online-Banking und PushTAN nicht. Es ist ärgerlich, dass keine offizielle Information kommt. Tausende Nutzer haben Probleme, aber es gibt keine Hilfe oder Erklärung.“ Und noch ein verärgerter Kunde meinte in Richtung Sparkasse: „Wäre toll, wenn Ihr mal auf Eure heutigen technischen Probleme hinweisen würdet. Weder bei Facebook noch auf Eurer Homepage wird davon berichtet und keine Angabe, wann es wieder funktioniert.“

Obwohl die Sparkasse bislang keine offizielle Stellungnahme zu den Vorfällen abgegeben hat, finden sich auf ihrer Website zumindest allgemeine Hinweise und Hilfestellungen für den Umgang mit Konto- und Login-Problemen. Dennoch bleiben wichtige Fragen der Kunden vorerst unbeantwortet.